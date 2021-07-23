Коляденко зізнався, чи хоче повернутися до Білик: "сказав Ірі чесно"

Український співак і шоумен Дмитро Коляденко відверто зізнався, чи хоче він знову повернутися до своєї колишньої коханої Ірини Білик, яка нещодавно розлучилася з чоловіком . За словами чоловіка, йому більше подобається дружити з колишньою любов'ю.

Про свої стосунки з поп-дівою він розповів в інтерв'ю "КП в Україні" .

Коляденко зізнається, що досі відчуває до Білика теплі почуття - однак вони все ж тільки дружні. Періодично шоумен залишається у співачки в гостях, вони часто дарують один одному подарунки.

"Пару днів тому ночував у Іри Білик, був в гостях з друзями, ми їли раків, я пив просекко. А коли їхав, Іра мені подарувала новий парфум. Кажу:"Боже мій, як круто дружити з колишніми коханими". Життя прекрасне, правда!" - розповів артист.

Дмитро в боргу не залишився і замовив для Ірини чорне віяло, тому що вона скаржилася на спекотну погоду в Києві.

"Ми разом, ми підтримуємо один одного. Сьогодні з Ірою листувалися - як жарко в Києві ці дні. Тому спеціально для неї замовив чорне віяло, вона обіцяла за ним заїхати", - поділився чоловік.

Коляденко і Білик залишилися друзями після розставання (фото: прес-служба Дмитра Коляденка)

Однак повторювати минулі помилки він не має наміру, тому нової пропозиції Ірині не буде - Дмитро хоче почати нове життя.

"Ні, не буде. Я побажав їй нового чоловіка і сказав: "Іра, чекав тебе 15 років, досить. Я теж хочу почати нове життя зі своєю половинкою". Побажали один одному щастя, удачі і всього самого найкращого. Сказав Ірі чесно: повертатися не буду, розбиту чашку не склеїш. А раптом знову буду викидати дивани і ревнувати?! Та вже й не цікаво повертатися в минуле. Хочеться жити новим життям, обнулитися. Я пройшов трансформацію, багато чого зрозумів і хочу зустріти свою любов. Де вона, ще не знаю", - зізнався Коляденко.

Діма та Іра люблять робити один одному подарунки (фото: instagram.com/tabrizakhmadov)