У комбінезоні-сітці і лакових мікрошортах: Дорофєєва спокусила спекотними образами в сольному кліпі

Співачка представила першу сольну роботу і зактила зіркову вечірку

Надя Дорофєєва довго інтригувала шанувальників тізерами своєї дебютної сольної роботи на пісню "gorit". І ось, нарешті, випустила кліп і влаштувала з цього приводу грандіозну онлайн-вечірку і прем'єрний показ в зірковому колі. 19 листопада Надя закотила масштабну презентацію в прямому ефірі у популярних соцмережах і на плтформах - на YouTube, в Instagram і TikTok.

У видовищному відео вона змінила кілька оригінальних образів, демонструючи свою сексуальність і хвилюючі вигини.

Співачка приміряла лаковий відвертий комплект – чорний глянсовий ліф, куртку і ультракороткі шорти.

Надя Дорофєєва показала образ в лаковому комлекті (фото: instagram.com/nadya.do.do)

На іншому кадрі Надя постала в спокусливому молочному ансамблі - боді і оригінальних брюках-панчохах. Вона доповнила образ масивними черевиками і поясом з шкіряними підтяжками і незвичним декоративним елементом від Louis Vuitton.

Надя приміряла спокусливий комбінезон, що оголив стегна (фото: instagram.com/nadya.do.do)

Ще один гарячий лук – облягаючий сітчастий комбінезон-"кольчуга", який підкреслив хвилюючі вигини зірки.

Надя вбралася в комбінезон-кольчугу, що повторює її вигини (фото: instagram.com/nadya.do.do)

Артистка розповіла трохи про ідею кліпу та її втіленні в життя. "Кліп "gorit" – відображення того, як я змінилася, і того, яка я зараз. Разом з режисером Таню Муіньо і її командою ми створили історію про естетику, стиль і музику нової DOROFEEVA", - заявила співачка.

Надя згадала, як відзначила свій сольний дебют. "Разом з чоловіком Вовою Дантесом ми запросили додому друзів – Потапа і Ірину Горову, Дашу і Мішу Кацуріних, Яна Гордієнко. Я прийняла дзвінки-привітання від Позитива, Вані Дорна та Саші Гудкова. А справжнім сюрпризом для мене стала поява MONATIK та Віри Брежнєвої!" - поділилася значним списком зіркових гостей артистка.

Надя Дорофєєва влаштувала вечірку на честь прем'єри сольного кліпу (фото: instagram.com/yan_gordienko)

"Трек "gorit" – пісню про мої почуття і емоції від миті, коли зустрічаючи свою любов, ти не розумієш, триватиме ваша зустріч тільки до ранку або, може бути, це назавжди?! У тексті звучить оголена дівоча душа, яка вирішує віддатися моменту і не думати ні про що", - розкрила зміст своєї дебютної композиції зірка.

До речі, пісню Надя написала у співавторстві з Потапом. Також зірка зізналася, що практично закінчила сольний альбом і їй дуже кортить представити його на суд громадськості.

Надя Дорофєєва представила першу сольну роботу

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва кардинально змінила колір волосся і стала блондинкою.