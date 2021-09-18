ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео)

Новость на русском →
Субота 18 вересня 2021 09:27
Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео) Злата Огнєвічь (фото: instagram.com.zlata ognevich)
Автор: Ольвія Агаркова

У п'ятницю, 17 вересня, на каналі СТБ стартувало найромантичніше шоу країни "Холостячка-2" головною героїнею якого стала Злата Огневич. Співачка вже встигла розкрити деякі нюанси але як і раніше в таємниці тримає свій новий статус – вільна вона або все ж знайшла того самого. А поки шанувальник реаліті змогли оцінити претендентів на руку і серце артистки.

Фото і відео вже "сплили" на офіційних сторінках каналу і реаліті в Instagram.

Злата зустріла учасників в одночасно сміливому і розкішному вбранні - розшите золотом плаття-міні тілесного відтінку з оригінально оформленим подолом і декольте. Вбрання вона доповнила довгою жилеткою-накидкою зі шлейфом.

Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео)

Злата Огневич з режисером "Холостячки" Анною калиною і ведучим Григорієм Решетником (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Перший же учасник проекту, власник ІТ-компанії Богдан здивував "холостячку", покатавши її на... гвинтокрилі!

Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео)

Богдан прилетів до Злати на гвинтокрилі (фото: instagram.com/holostyakstb)

А ось троянду першого враження від Злати отримав 33-річний стоматолог Роман Васильєв. Він, як справжній принц на білому коні, прискакав до дами серця верхи. Також хлопець підніс співачці символічний подарунок - золотий ланцюжок з підвіскою у вигляді сонця.

"Дуже ніжно поводився з конем. Зрозуміла, що він дуже хороша людина, добрий", - охарактеризувала Романа Злата.

Ще одну троянду від Злати отримав у розпал першої вечірк поліцейський Олександр Борзенко (він є головним патрульним Кременчука) - за прояв особливої уваги та турботи.

Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео)

Олександр підкорив Злату турботою і увагою (фото: instagram.com/holostyakstb)

Відразу три учасники (колега артистки і її знайомий Сергій Асафатов, режисер і продюсер Юрій Рудий, а також зухвалий тренер Вадим Панов) приїхали до головної холостячки країни на сталевих конях. Вони дуже здивувалися, виявивши, що не були оригінальними.

"Вау. Мотоцикли я люблю! Хлопців на мотоциклах теж", - з посмішкою заявила Огнєвічь.

Ще три претенденти на руку і серце співаки прилетіли заради неї з інших країн! Один з них – тенісист Васко Младенов. Також серед них був ще один спортсмен – фрідайвер світового класу Андрій Хветкевич, який презентував Златі сережки і прилетів до неї прямо з Мексики. Крім того, з Лондона до зірки прибув ресторатор Вінченцо Дулепа.

Влад Ясько прийшов на першу зустріч зі Златою не один, а "приніс" з собою її ідеального чоловіка - Бредлі Купера і сміливо заявив, що має намір зайняти його місце!

Ще один претендент на руку і серце зірки, дизайнер Джей Алекберов, так хвилювався що.. розбив келих біля ніг співачки. Він дуже засмутився через прикрий інцидент, а Златі зустріч здалася зім'ятою.

Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео)

Джей дуже переживав через прикру випадковість (фото: instagram.com/stbua)

Інший претендент на серце зірки переховувався під маскою. Не дивно, адже ним виявився танцюрист і учасник "Танців з зірками" Максим Єжов! Щоправда 25-річний хеорограф не зміг заоювати довіру "холостячки". До того ж на першій вечірці у нього відбувся конфлікт з Сергієм Асафатовим.

Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео)

Макс не зміг привернути до себе Злату (фото: instagram.com/holostyakstb)

А ось імена 16-ти щасливчиків, яким належить поборотися за середце норовливої зірки:

Кінь гвинтокрил і розбитий келих: найяскравіші і скандальні появи женихів наречених перед Холостячкою (відео)

16 чоловіків готові приступити до боротьби за серце "холостячки" Злати Огнєвічь (фото: instagram.com/holostyakstb)

Нагадаємо, що раніше екс-холостячка і героїня першого сезону шоу Ксенія Мішина дала поради Златі Огнєвічь.

Читайте LITE в Google News
Злата Огнєвіч Холостячка
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар розповів, хто краще за всіх захищений від COVID-19: вакцина не завжди допомагає
Лікар розповів, хто краще за всіх захищений від COVID-19: вакцина не завжди допомагає