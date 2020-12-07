Конфуз Мішиної, образи Потапа і таємниці Дімопулос: головні скандали тижня

Нова порція шокуючих новин

Які скандальні витівки і одкровення дозволили собі знаменитості, а також чим встигли здивувати минулого тижня, читайте в новій добірці.

Мішина Ксенія потрапила в незручну ситуацію

Поки учасниця проекту "Холостячка" Ксенія Мішина продовжує обирати собі партнера в ефірах шоу, в мережу потрапили фото переможця. Принаймні, такий висновок зробили шанувальники після того, як побачили знімки чарівної "холостячки" з одним із учасників, Євгеном Ковтуненко. Сама Ксенія поспішила дати коментар на цю тему, розповівши, що Євген просто приїжджав її підтримати на шоу "Танці з зірками", де вона була суддею. "Женя приїжджав до мене, подарував мені букет квітів, хотів підтримати. Це не був спеціальний злив від каналу. Я не знаю, хто нас сфотографував. Я взагалі не зрозуміла цього знімка. Його розповсюдила в мережі якась фан-група", - виправдалася вона. Що ж, час покаже, хто завоював серце красуні насправді.

Мішина мимоволі видала переможця (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Потап погано відгукнувся про українців

Потап вкрай погано відгукнувся про українців, назвавши їх "долбодятлами". Цьому висловлюванню передувало обговорення нової відеороботи Наді Дорофєєвої під назвою Gorit. Фанати співачки зазначили, що її танці в напівоголеному вигляді на Алеї Героїв Небесної сотні були недоречні. А ще від них не сховалося, що в кліпі використані ідеї кліпу Брітні Спірс Toxic. Коментарі так розлютили продюсера Наді - Потапа, що він вирішив не мовчати.

Крім відповіді на згадані недоліки, у палкій промові музикант також торкнувся роботи з Ольгою Бузовою. Оскільки російські артисти мають велику популярність в чарті Apple Music, він вирішив записати пісню разом з відомою телеперсоною. "Нас немає, нас не чують. Артисти їдуть з України, а ті, хто залишаються, потрапляють під прес таких "долбодятлів", як ти. І я, як українець, навчу вас любити мою країну тому, що можна любити і Потапа, й Україну разом", - заявив музикант.

Потап потрапив у скандал (фото: instagram.com/realpotap)

Санта Дімопулос розповіла закулісні таємниці

Санта Дімопулос, яка стала переможницею шоу "Танці з зірками", вирішила розкрити всі секрети популярної програми. Так, вона розповіла багато подробиць про підготовку учасників. Співачка зізналася, що навантаження були такими великими, що багато зірок ще на початку проекту підходили до керівництва з проханням "злити" їх з проекту.

Тим не менше, сама вона не здалася. І багато в чому - завдяки підтримці коханого чоловіка Ігоря Кучеренко і сина Даніеля. "Я в принципі йшла заради процесу, адже саме всі ці речі, які відбуваються з нами щодня, і є наше життя! Коли ставало особливо важко, саме ця думка допомагала підбадьоритися - усвідомлено ми вибираємо самі, як ставитися до того, що відбувається, і коли з тобою відбувається щось таке яскраве, то навіть у моменти крайньої втоми потрібно отримувати задоволення, адже ця мить вже не повториться", - поділилася Дімопулос.

Санта розповіла правду про закулісся шоу (фото: instagram.com/santadimopulos)

Надя Дорофєєва змінила амплуа

Співачка надя Дорофєєва - особистість багатогранна. Дівчина сяяла у багатьох талант-шоу, де завжди показувала неординарні здібності. Не стала винятком і "Ліга сміху", де Надя є одним з тренерів. За словами дівчини, цей досвід не був легким. Тим не менш, все вийшло більш ніж вдало. "Бути не в своїй тарілці, не у своєму комфортному стані - великий виклик. Я вдячна всім моїм командам за віру і дружбу. Який кайф вміти сміятися над собою, тепер я це точно знаю", - зазначила Дорофєєва.

Надя для зйомок "Ліги сміху" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Як ми раніше писали, Надю Дорофєєву на "Танцях з зірками" звинуватили в плагіаті.