На кону життя дитини: MamaRika зробила зізнання про пологи і свої відчуття

Співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) зовсім недавно вперше стала мамою - 2 серпня вона народила синочка. Артистці довелося робити кесарів розтин - про причини, а також про свої відчуття під час і після процедури вона відверто розповіла шанувальникам.

У своєму Instagram вона поділилася ніжним фото. зробленим ще під час вагітності, і розкрила подробиці знаменної події.

MamaRika зазначила, що довіряє Богу і обставинам, тому новину про кесарів розтин сприйняла адекватно. Каже, процедура тривала дуже швидко і через півгодини вже тримала сина на руках.

MamaRika розповіла про свої відчуття під час кесаревого розтину (фото: instagram.com/mamarika_official)

"Тому що тут питання не стоїть - на кону життя і здоров'я твоєї дитини. Що я при цьому відчувала? Та все і одразу: страх невідомості та страх за малого, щоб все пройшло гладко, переживала щодо анестезії, що буду відчувати,хвилювання перед головною зустріччю мого життя. Фізично - це теж дуже дивний та новий досвід, але скажу одразу, що це терпимо! Чи може просто мені повезло потрапити до рук професіоналів", - поділилася співачка.

Артистка додала, що в цілому вона все ж була спокійна і впевнена, що все буде добре.



"Весь цей спектр емоцій роївся в моїй голові під час самої операції, але всередині я була спокійна і знала - я в надійних руках, все буде добре! Так і сталося. Цікавий момент, що лежачи на столі, я попросила включити якусь мантру, щоб заспокоїти себе - і в цей момент анестезіолог поставив саме ту мелодію, під яку я медитувала всю вагітність. Я зрозуміла - це знак, і тепер просто чекала заповітного крику!" - розповіла знаменитість.

Ну а момент першого знайомства з сином вона назвала найкращим у своєму житті.

"Коли мені приклали малюка до грудей, я мабуть була в іншому вимірі від щастя і емоцій, тому що цей момент більше ні з чим не порівняти...це найкраще, що зі мною траплялося за все життя...Сєргєіч перерізав пуповину, і йому на груди поклали заповітну грудочку щастя в 3500 кг і 55 см. Сиджу зараз, пишу цей пост, однією ногою качаючи люльку - і не віриться, що все це було зі мною якихось 5 днів тому", - зізналася новоспечена мама.

До слова. Анастасія вже виписалася з пологового будинку - знімками з виписки поділився в мережі її чоловік Сергій Середа.

MamaRika з чоловіком Сергієм і синочком на виписці з пологового будинку (фото: instagram.com/serega_sereda)