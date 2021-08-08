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Копія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком сином

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Неділя 08 серпня 2021 19:02
Копія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком сином Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Марина Настевич

Відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма зачарував мережу новим знімком зі своїм 5-річним сином Леоном. Шанувальники відзначили, що хлопчик дуже схожий на свого дідуся - тата Влада.

Ефектним фото артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Тато і син позували в карпатському лісі. При цьому Яма-старший був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою і краваткою, а молодший - у блискучій темно-синій вітровці.

Хореограф притулився до дерев'яної огорожі і обійняв сина, променисто посміхаючись на камеру.

"Більше життя люблю..."- зворушливо підписав кадр зірковий батько.

Копія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком сином

Влад Яма показав підрослого сина-красеня (фото: instagram.com/vladyama_official)

Фолловери засипали Влада розчуленими коментарями, при цьому багато хто помітив, що Леон дуже схожий на дідуся і росте справжнім красенем.

  • Син дуже схожий на вашого тата
  • Шикарний
  • Красунчики
  • Оплески Вам!!! Приклад батьківства
  • Прекрасні хлопці! Супер!
  • Гарний синок, схожий на тата
  • Ваш син маленька копія дідуся
  • Ваш син дуже схожий з вашим татом! Хай щастить!
  • Красені хлопці!
  • Які красиві чоловіки
  • А мені він дуже схожий на Вас
  • Суперські. Як же Син схожий на вашого тата
  • Весь в тата - красивий!

До слова, знімок був зроблений в рамках магічної фотосесії в лісах Карпат, в якій також знялася дружина Ями Ліліана. Дівчина постала в розкішному шовковому рожевому платті зі шлейфом і об'ємними рукавами.

"Карпатські пригоди", - написав під кадрами Влад.

Копія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком синомКопія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком синомКопія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком синомКопія дідуся! Влад Яма підкорив мережу знімком з красунчиком синомВлад Яма підкорив чарівною фоотосесією з дружиною в лісах Карпат (фото: instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, раніше Влад Яма зізнався, на якій дієті набрав 8 кілограмів.

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Влад Яма сын
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