Копія мами: Лілія Ребрик показала підрослу красуню-дочку в день її народження

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик - щаслива і горда мама двох дочок, яких вона частенько показує в мережі і ділиться сімейними моментами. 30 серпня відзначає день народження її старша - Діані виповнилося 9 років. Зіркова мама зворушливо привітала дитину і поділилася її новими фотографіями

Іменинниця позувала в красивому рожевому платті з рюшами і чорними вставками. Довге волосся малятка прикрасили живим бутоном білої квітки.

Старшій дочці Лілія Ребрик Діані виповнилося 9 років (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"З Днем Народження, наша гордість. 9 років ти вчиш нас бути батьками, тримаєш нас в тонусі і робиш найщасливішими. Ти така розумничка і така красуня!

Донечко, йди тільки вперед, сміливо мрій та нічого не бійся, у тебе завжди за спиною є мама й тато, твоя #дикасимейка. Ми тебе дуже сильно любимо! Ми в тебе віримо!" - трепетно привітала доньку Лілія.

Користувачі мережі і зіркові колеги ведучої приєдналися до привітань і залишили Діані багато теплих побажань, а також відзначили, що дівчинка дуже схожа на свою маму.