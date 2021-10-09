Копія мами: Анастасія Приходько вразила неймовірною схожістю з дочкою

Відома українська співачка Анастасія Приходько ростить трьох дітей. Найстаршій, дочці Нані вже 11 років. Артистка показала нові фото з дівчинкою, а також свій архівний знімок, на якому вона в тому ж віці, і запропонувала шанувальникам порівняти їх зовнішність.

На першому кадрі зображена Анастасія у віці 11 років. Вона позувала в рожевій кофтині і з посмішкою на обличчі. На другому ж фото - Приходько разом з дітьми, при цьому 11-річна Нана теж одягнена в рожеве.

Також артистка показала ще кілька кадрів з донькою.

Анастасія Приходько показала доньку-свою копію (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Що однакове на першій і другій фотографії? Крім кольору, звичайно. Мені і Нані по 11 років", - написала співачка під постом.

На кадрах легко можна помітити вражаючу схожість між зірковою мамою і донькою, що і поспішили відзначити підписники Анастасії в коментарях. Хоча знайшлися і такі, які особливої схожості не побачили.