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Копія мами: Лілія Ребрик підірвала мережу фото зі своєю малою в одному і тому ж пальто

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 14:31
Копія мами: Лілія Ребрик підірвала мережу фото зі своєю малою в одному і тому ж пальто Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведуча Лілія Ребрик порадувала шанувальників забавним колажем: Лілія приміряла своє пальто на молодшу дочку Поліну - і поєднала знімок зі своїм фото з яскравого фотосету.

Яскраве фото Лілія запостила у свій Instagram.

"Якщо середа - то маленька п'ятниця, те вівторок - то маленький четвер, який наближає нас до вихідних?! Хоча у актора і ведучого дні вихідними не вираховуються, адже ми можемо працювати від ранку й до світанку у неділю і відсипатися посеред тижня (якщо, звісно, нема ефірів "Ранку з Україною"). Альо тім не менше - відчуття, що вихідні все ближче, дають більше сил для натхненної роботи. Енергійного всім вівторка! Хай на все сьогодні вистачить сил!", - побажала Лілія.

Копія мами: Лілія Ребрик підірвала мережу фото зі своєю малою в одному і тому ж пальто

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Шанувальники були просто зачаровані фото Ребрик, вони відзначили, що і Лілія, і її донечка - неймовірно фотогенічні і красиві.

  • Нереально круто
  • Красотулечка! І мама, і донечка!
  • Це образ личить вам двом шалено
  • Мала - копія мами

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зважилася кардинально змінити спосіб: волосся стали провідною рудо-рожевого кольору.

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