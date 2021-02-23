Копія мами: Лілія Ребрик підірвала мережу фото зі своєю малою в одному і тому ж пальто
Ведуча Лілія Ребрик порадувала шанувальників забавним колажем: Лілія приміряла своє пальто на молодшу дочку Поліну - і поєднала знімок зі своїм фото з яскравого фотосету.
Яскраве фото Лілія запостила у свій Instagram.
"Якщо середа - то маленька п'ятниця, те вівторок - то маленький четвер, який наближає нас до вихідних?! Хоча у актора і ведучого дні вихідними не вираховуються, адже ми можемо працювати від ранку й до світанку у неділю і відсипатися посеред тижня (якщо, звісно, нема ефірів "Ранку з Україною"). Альо тім не менше - відчуття, що вихідні все ближче, дають більше сил для натхненної роботи. Енергійного всім вівторка! Хай на все сьогодні вистачить сил!", - побажала Лілія.
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)
Шанувальники були просто зачаровані фото Ребрик, вони відзначили, що і Лілія, і її донечка - неймовірно фотогенічні і красиві.
- Нереально круто
- Красотулечка! І мама, і донечка!
- Це образ личить вам двом шалено
- Мала - копія мами
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зважилася кардинально змінити спосіб: волосся стали провідною рудо-рожевого кольору.