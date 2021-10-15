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Копія тата: 55-річний Віктор Павлік показав зворушливе фото з підрослим сином

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Туреччина, П'ятниця 15 жовтня 2021 11:04
Копія тата: 55-річний Віктор Павлік показав зворушливе фото з підрослим сином Катерина Репяхова та Віктор Павлік з сином (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Відомий український артист Віктор Павлік показав нове фото зі своїм маленьким сином. Сімейство недавно відпочило в Туреччині разом з 3-місячним Мішею - саме там і був зроблений зворушливий кадр.

Милий знімок співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

55-річний Павлик тримає синочка на руках і обидва вони задоволено посміхаються.

Кадр був зроблений в парку розваг, де артист побував під час відпочинку з дружиною Катериною Репяховою і малюком.

"Релкас", - лаконічно підписав фото виконавець.

Копія тата: 55-річний Віктор Павлік показав зворушливе фото з підрослим сином

Віктор Павлік зворушив ніжним фото з сином (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Шанувальники розчулилися ніжним кадром і в черговий раз відзначили, що маленький Міша неймовірно схожий на свого знаменитого батька.

  • Папкіна копія
  • Як ви схожі. Це диво
  • Які красиві
  • Ви обоє такі гарнючі
  • Папкин
  • Гарний малюк
  • Син схожий на вас
  • Милий малюк, нехай росте здоровим і щасливим
  • Татко й синочок! Гарні хлопчаки! Хай синочок зростає здоровеньким, вам на втіху!
  • Яке гарне фото
  • Копія тато! Нехай росте щасливий!
  • Маленьке щастя

Нагадаємо, раніше дружина Павлика зробила визнання про відпочинок з сином в Туреччині - молода мама зазначила, що даремно так переживала на початку, адже у малюка був просто період адаптації, а потім все налагодилося.

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