Копія тата: 55-річний Віктор Павлік показав зворушливе фото з підрослим сином
Відомий український артист Віктор Павлік показав нове фото зі своїм маленьким сином. Сімейство недавно відпочило в Туреччині разом з 3-місячним Мішею - саме там і був зроблений зворушливий кадр.
Милий знімок співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.
55-річний Павлик тримає синочка на руках і обидва вони задоволено посміхаються.
Кадр був зроблений в парку розваг, де артист побував під час відпочинку з дружиною Катериною Репяховою і малюком.
"Релкас", - лаконічно підписав фото виконавець.
Віктор Павлік зворушив ніжним фото з сином (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Шанувальники розчулилися ніжним кадром і в черговий раз відзначили, що маленький Міша неймовірно схожий на свого знаменитого батька.
- Папкіна копія
- Як ви схожі. Це диво
- Які красиві
- Ви обоє такі гарнючі
- Папкин
- Гарний малюк
- Син схожий на вас
- Милий малюк, нехай росте здоровим і щасливим
- Татко й синочок! Гарні хлопчаки! Хай синочок зростає здоровеньким, вам на втіху!
- Яке гарне фото
- Копія тато! Нехай росте щасливий!
- Маленьке щастя
Нагадаємо, раніше дружина Павлика зробила визнання про відпочинок з сином в Туреччині - молода мама зазначила, що даремно так переживала на початку, адже у малюка був просто період адаптації, а потім все налагодилося.