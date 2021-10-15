Копія тата: 55-річний Віктор Павлік показав зворушливе фото з підрослим сином

Відомий український артист Віктор Павлік показав нове фото зі своїм маленьким сином. Сімейство недавно відпочило в Туреччині разом з 3-місячним Мішею - саме там і був зроблений зворушливий кадр.

Милий знімок співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

55-річний Павлик тримає синочка на руках і обидва вони задоволено посміхаються. Кадр був зроблений в парку розваг, де артист побував під час відпочинку з дружиною Катериною Репяховою і малюком. "Релкас", - лаконічно підписав фото виконавець. Віктор Павлік зворушив ніжним фото з сином (фото: instagram.com/viktorpavlik) Шанувальники розчулилися ніжним кадром і в черговий раз відзначили, що маленький Міша неймовірно схожий на свого знаменитого батька. Папкіна копія

Як ви схожі. Це диво

Які красиві

Ви обоє такі гарнючі

Папкин

Гарний малюк

Син схожий на вас

Милий малюк, нехай росте здоровим і щасливим

Татко й синочок! Гарні хлопчаки! Хай синочок зростає здоровеньким, вам на втіху!

Яке гарне фото

Копія тато! Нехай росте щасливий!

Маленьке щастя