Корейський режисер Кім Кі Дук помер від коронавірусу - ЗМІ

Кім Кі Дук помер у Латвії в ніч на 11 грудня. Причиною смерті 59-річного південнокорейського режисера, володаря "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю стали ускладнення від коронавірусу.

Як повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на слова відомого документаліста та президента фестивалю "Артдокфест" Віталія Манського, Кім Кі Дук приїхав в прибалтійську країну 20 листопада, але з 5 грудня не виходив на зв'язок.

Також Манський додав, що корейський режисер помер у лікарні о 01:20 ночі.

Відомо, що в Латвію Кім Кі Дук прибув через Естонію з Санкт-Петербурга. За неофіційною інформацією, в його планах було придбання будинку в Юрмалі та оформлення посвідки на проживання.

Але після того, як на заплановану зустріч режисер не з'явився, його колеги підняли тривогу і почали пошук по лікарнях. При цьому, пише видання, пошук був утруднений "через правила про захист персональних даних".

Кім Кі Дук (фото: wikipedia.org)

Хто такий Кім Кі Дук

Кім Кі Дук народився 20 грудня 1960 року. Його режисерський дебют відбувся в 1996 році з фільму "Крокодил". Далі були такі картини, як "Дикі тварини", "Готель "Пташина клітка", "Реальна вигадка", "Весна, літо, осінь, зима і знову весна" та інші. У 2012-му він отримав Золотого лева на 69-му Венеціанському кінофестивалі за фільм "П'єта". Остання його картина - "3000" - вийшла в 2019 році.

Герої фільмів Кіма - прості люди з нижніх шарів суспільства. В екстремальних умовах боротьби і гротеску режисер відчував і передавав людську невинність. У своїх роботах Кім Кі Дук часто апелював до почуттів. Він не шукав вирішення глобальних проблем, так як не знав відповідей на соціально значущі питання. Його цікавила людська душа - щирість, любов, злість, ненависть, правда і брехня, мінливість думок.

Топ фільмів Кім Кі Дука

Досить часто у фільмах режисера з'являються образи природи. Критики впевнені: Кім Кі Дук свідомо уникав розвитку сюжету на тлі глобалізації, великих міст і трагедій сучасності для кращого усвідомлення глядачем емоцій і переживань героїв.

Раніше ми писали, що помер відомий голлівудський актор, якого всі любили за "П'ятий елемент".