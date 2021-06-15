Королева червоних доріжок: 54-річна Сальма Хайєк в стильному образі блищить в Лондоні

54-річна Сальма Хайек напередодні вирушила на прем'єру фільму "Охоронець дружини кілера" в Лондоні, де зіграла головну роль. Колегами по зйомках спекотної актриси стали Райан Рейнольдс і Семюел Л. Джексон.

На світську подію актриса обрала стильне вбрання в чорно-білій гамі, яке візуально освіжило її обличчя. Фото з вечора Сальма запостила у своєму блозі .

Сальма одягла білу спідницю міді, а також чорну блузу в білий горох з бантом на грудях і довгими рукавами. До вбрання вона підібрала чорні вишукані босоніжки на високих підборах.

Образ вічно молодої Хайек завершили виразний макіяж з акцентом на очі, а також укладене на прямий проділ випрямлене волосся.

Сальма Хайєк на прем'єрі (фото: instagram.com/salmahayek)

"У захваті від першого VIP-показу фільму "Охоронець дружини кілера" в Лондоні, - повідомила Сальма у своєму блозі, запостивши туди перше фото з прем'єри. "Красива", "Незрівнянна", "Краща завжди", "Чудова", "Чарівна", "Красива і шикарна", - почула вона у відповідь.

Нагадаємо, фільм - продовження стрічки 2017-го року "Охоронець кілера". Там Сальмі відвели невелику роль. Але її героїня Соня, незважаючи на те що з'явилася на екрані всього на кілька хвилин, стала одним з найулюбленіших персонажів. І в новому фільмі сюжет будується навколо неї.