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Королева: Маша Єфросиніна блищала в розкішній сукні за 14 тисяч гривень

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Львів, Понеділок 16 серпня 2021 15:33
Королева: Маша Єфросиніна блищала в розкішній сукні за 14 тисяч гривень Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Українська зірка Маша Єфросиніна захопила ефектною появою в розкішному вбранні. На сцені ювілейного фестивалю "Українська пісня" у Львові, де вона була ведучою, артистка постала у блискучій вечірній сукні в підлогу від українського бренду.

Знімками в ефектному образі Єфросиніна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Маша блищала в наряді з корсетом бежевого кольору з оголеними плечима і глибоким декольте, який вигідно підкреслив її тонку талію. Вона доповнила лук босоніжками на шпильці, красивою укладкою і виразним макіяжем з акцентом на очі.

Королева: Маша Єфросиніна блищала в розкішній сукні за 14 тисяч гривеньКоролева: Маша Єфросиніна блищала в розкішній сукні за 14 тисяч гривеньКоролева: Маша Єфросиніна блищала в розкішній сукні за 14 тисяч гривень

Маша Єфросиніна захопила ефектною появою в шикарній корсетній сукні від українського бренду (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Відзначимо, що на сайті бренду Milla Nova зазначено, що сукня Єфросиніної коштує майже 14 тисяч гривень, а зі знижкою - 11 800 гривень.

Королева: Маша Єфросиніна блищала в розкішній сукні за 14 тисяч гривень

Скріншот з сайту (millanova.com.ua)

"Сьогодні Львів. Марафон заходів до 30 років незалежності України розпочався", - підписала фото ведуча.

У розділі сторіс знаменитість поділилася історією, як вона знайшла наряд для заходу.

"Я побачила цю сукню випадково в Instagram. Подумала, що західний бренд якийсь. З'ясувалося, західноукраїнський. Я радію дуже, коли бачу, що в Україні створюються гідні світових доріжок вбрання! І дуже радію, що влізла в нього", – розповіла Маша.

Користувачі мережі залишилися в захваті від образу теледіви і викупали її в компліментах в коментарях.

  • Бездоганний образ
  • Королева
  • Маша, ну яка красуня
  • Шикарно
  • Ідеальна
  • Неймовірно гарна
  • Як красиво
  • Розкішна!
  • Яка сукня! Марія як завжди вищий пілотаж
  • Фантастично!
  • Надзвичайна
  • О боги! Яке гарне плаття на шикарній жінці

Нагадаємо, раніше 42-річна Маша Єфросиніна похвалилася розкішною фігурою у нижній білизні.

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