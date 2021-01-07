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Королева пляжу: Тіна Кунакі в купальнику соковитого відтінку демонструє підтягнуту фігуру

Новость на русском → Четвер 07 січня 2021 21:31
Королева пляжу: Тіна Кунакі в купальнику соковитого відтінку демонструє підтягнуту фігуру Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі продовжує підкорювати мережу своїми стильними пляжними образами і досконалою фігурою. Раніше дівчина показала незвичайний кадр, де приміряла жовте бікіні, яке відмінно підійшло до кольору парасольок і шезлонга. А сьогодні її вибір припав на яскраво-зелений купальник, що знову дивним чином чудово пасував до відтінка парасольки.

Королева пляжу: Тіна Кунакі в купальнику соковитого відтінку демонструє підтягнуту фігуруКоролева пляжу: Тіна Кунакі в купальнику соковитого відтінку демонструє підтягнуту фігуруКоролева пляжу: Тіна Кунакі в купальнику соковитого відтінку демонструє підтягнуту фігуруКоролева пляжу: Тіна Кунакі в купальнику соковитого відтінку демонструє підтягнуту фігуруТіна Кунакі з подругою на пляжі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Бікіні з металевими колами на стегнах і бюстгальтері відмінно підкреслило струнке засмагле тіло дружини Венсана Касселя. Щоб зробити образ ще більш спокусливим, на талію Тіна одягла тонкий ланцюжок. Зрозуміло, ніякого макіяжу такий лук не вимагав. А волосся зірка мережі періодично збирала у високий хвіст, щоб дати сонцю рівномірно покривати тіло засмагою, а також розпускала.

Кунакі веселиться на пляжі в компанії улюбленої подруги, а от коханий чоловік, по всьому, зайнявся своїми справами. Для особистого блогу він записав новий ролик, який миттєво зібрав безліч переглядів і коментарів.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі показала масу фото з особистого архіву, де вони позують з Венсаном Касселем.

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