Королева тропіків: Алессандра Амбросіо похвалилася розкішним бюстом в мікробікіні

Модель знову на відпочинку

Є певна категорія зірок, які радують гарячими знімками з пляжу круглий рік. До їх числа належить і 39-річна Алессандра Амбросіо, яка вже давно привчила своїх фоловерів до відвертого контенту.



Алессандра на новому фото (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цього разу власниця бренду купальників приміряла крихітне бікіні блідо-зеленого кольору. Воно чудово гармоніювало з навколишньою природою, додаючи фарб і без того ефектному селфі. Модель за своїм звичаєм додала до пляжного образу масу прикрас: підвісок, чокерів, браслетів, квітів... А от від макіяжу вона відмовилася, підставивши свою пружну шкіру сонячних променям. Засмагла і як завжди струнка, вона виглядає молодою і сяючою.

Акцент, тим не менш, на фото зроблено на апетитних грудях колишнього "янгола" Victoria's Secret. Як відомо, Алессандра завжди славилася своєю ідеальною фігурою: тонка талія, стрункі стегна, пишні груди і нескінченні ноги просто зводили з розуму як модельних агентів, так і шанувальників. І здається, з плином часу цей факт не змінився.

"Ти досконала", "Просто богиня", "Гаряче", "У тебе найбільш добре серце і найкрасивіша посмішка, Алессандра", "Яка краса", "Завжди на відпочинку", "Принцеса", - пишуть фанати спекотної бразильської красуні.

Раніше ми писали, що модель показала нові фото своєї доньки.