Королева: Юлія Саніна поділилася стильними чуттєвими знімками з бекстейджа

Юлія Саніна поділилася рідкісними знімками

Юлія Саніна бореться за перемогу в проекті "Танці з зірками 2020", але не забуває про Insta-арміїю шанувальників, періодично радуючи їх новими душевними постами. Нещодавно лідер Hardkiss показала, як вона виглядала 9 тому, яскравий зухвалий макіяж, дреди, чорні нігті, шанувальники залишилися у захваті від знімка зірки.

А поки Саніна "рве" танцпол, але знаходяться на проекті і зворушливі моменти, коли співачка просто відпочиває або поправляє шнурки, слухає вердикт суддів - такі знімки показують рідкісні моменти, вираз обличчя співачки, несподівані неприкриті емоції на ньому. Спасибі бекстейдж-фотографам шоу, завдяки їм, шанувальники можуть бачити, як все відбувається не тільки на сцені, але і за її межами.

Так у своєму Instagram Юлія поділилася чуттєвими і зворушливими знімками, які так і назвала - моменти.

Юлія Саніна та її моменти (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"My moments by @abazherka", - лаконічно, як завжди, підписала Саніна серію знімків.

"Юлія, ну чому ви така шикарна", "Яка гарна", "Як завжди прекрасна", "Дуже класні фото", "Королева!", - шанувальники талантів Саніної залишилися просто в захваті від знімків.

Нагадаємо, з яскраво-червоними губами і в обтягуючому платті: Юлія Саніна зізналася, в чому її пристрасть.