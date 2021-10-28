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Королівська розкіш: Астаф'єва в напівпрозорій сукні без білизни полонила хвилюючими вигинами

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 28 жовтня 2021 13:39
Королівська розкіш: Астаф'єва в напівпрозорій сукні без білизни полонила хвилюючими вигинами Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Ім'я Даші Астафєвої давно стало синонімом українського сек-символу. Співачка і актриса вражає в своїх фотосетах синергією відвертості і естетики, вона майстерно розбурхує фантазію шанувальників, вміючи загріяти з камерою так, що всі її знімки виходять неймовірно привабливими.

Наприклад, на сторінці в Instagram вона показала кілька розкішних привабливих образів в одному з шикарних готелів Туреччини.

"Дозволяю називати мене "Музейний експонат", - залишила оригінальний підпис під яскравими знімками Даша.

На одному з фото вона позує на балконі в облягаючому довгому чорному напівпрозорому вечірньому платті по фігурі - вбрання в точності підкреслило хвилюючі вигини зірки. Її волосся зібране в гладку зачіску. Ось Даша виглядає в вінтажне дзеркало, тримаючи в руках келих вина.

Королівська розкіш: Астаф'єва в напівпрозорій сукні без білизни полонила хвилюючими вигинами

Королівська розкіш: Астаф'єва в напівпрозорій сукні без білизни полонила хвилюючими вигинами

Королівська розкіш: Астаф'єва в напівпрозорій сукні без білизни полонила хвилюючими вигинами

Королівська розкіш: Астаф'єва в напівпрозорій сукні без білизни полонила хвилюючими вигинами

Даша полонила красою і розкішшю (фото: instagram.com/da_astafieva)

На третьому кадрі вона позує на сходинках, демонструючи у всій красі стрункі ніжки з відкритими витонченими босоніжками.

Також красуня показала розкішні форми у вечірньому смарагдовому вбранні, що складається з корсета, який підкреслив пишне декольте артистки, і довгої блискучоі спідниці в підлогу.

Шанувальники не змогли втриматися від захоплених компліментів для Даші.

  • Ти прекрасна
  • Краса неймовірна
  • Розкішна
  • Це дуже красиво!
  • Краса неймовірна, досконала
  • Королева
  • Завжди на висоті
  • Шикарна, жіночна, сексуальна, чарівна ! Богиня
  • Шикарна жінка

Нагадаємо, що раніше стало відомо про розрив Даші Астаф'євої з нареченим Артемом Кімом. Пара була разом 5 років і планувала весілля.

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Даша Астаф'єва
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