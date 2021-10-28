Королівська розкіш: Астаф'єва в напівпрозорій сукні без білизни полонила хвилюючими вигинами

Ім'я Даші Астафєвої давно стало синонімом українського сек-символу. Співачка і актриса вражає в своїх фотосетах синергією відвертості і естетики, вона майстерно розбурхує фантазію шанувальників, вміючи загріяти з камерою так, що всі її знімки виходять неймовірно привабливими.

Наприклад, на сторінці в Instagram вона показала кілька розкішних привабливих образів в одному з шикарних готелів Туреччини.

"Дозволяю називати мене "Музейний експонат", - залишила оригінальний підпис під яскравими знімками Даша.

На одному з фото вона позує на балконі в облягаючому довгому чорному напівпрозорому вечірньому платті по фігурі - вбрання в точності підкреслило хвилюючі вигини зірки. Її волосся зібране в гладку зачіску. Ось Даша виглядає в вінтажне дзеркало, тримаючи в руках келих вина.

Даша полонила красою і розкішшю (фото: instagram.com/da_astafieva)

На третьому кадрі вона позує на сходинках, демонструючи у всій красі стрункі ніжки з відкритими витонченими босоніжками.

Також красуня показала розкішні форми у вечірньому смарагдовому вбранні, що складається з корсета, який підкреслив пишне декольте артистки, і довгої блискучоі спідниці в підлогу.

Шанувальники не змогли втриматися від захоплених компліментів для Даші.