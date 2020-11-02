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В корсеті і панчохах: 51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу образом спокусливої нареченої

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 19:33
В корсеті і панчохах: 51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу образом спокусливої нареченої Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Співачка приміряла весільне вбрання

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес оголосили про своє весілля ще в минулому році, запланувавши його на червень цього року. Але пандемія внесла свої корективи в плани коханих. І хоча поки що торжество відкладено на невизначений термін, пара не хоче відмовляти собі у весільних вбраннях і романтичних фотосесіях. В честь Хеллоуїна, який відбувся в минулі виходні, популярна співачка і її бойфренд вибрали образи в дусі молодят.

В корсеті і панчохах: 51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу образом спокусливої нареченоїВ корсеті і панчохах: 51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу образом спокусливої нареченоїВ корсеті і панчохах: 51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу образом спокусливої нареченоїВ корсеті і панчохах: 51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу образом спокусливої нареченоїВ корсеті і панчохах: 51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу образом спокусливої нареченоїВ корсеті і панчохах: 51-річна Дженніфер Лопес підірвала мережу образом спокусливої нареченоїСпівачка приміряла весільне вбрання (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/arod)

Більше відзначилася, звичайно ж, Дженніфер Лопес. Її образ склали білосніжний корсет, панчохи з мереживом, пишна фатиновая спідниця, прикрашена сердечками і написом на талії "boy toy", а також туфлі на шпильках. Завершують лук нареченої кілька рядів перлинних намист, мереживні рукавички, а також великі серги. Волосся зірці завили дрібними кучерями і поклали у високу зачіску, а макіяж зробили виразним і чуттєвим.

Артистка буквально засипала мережу фото зі свята. Тут є маса фото саме співачки, а також романтичні кадри в компанії її майбутнього чоловіка. "Я не знала, якою загубленою була, поки не зустріла тебе", "Божеволію від тебе", - написала Джей Ло під знімками.

У свою чергу Алекс Родрігес також опублікував фото з Лопес, де вона сидить на ньому в дуже пікантній позі. Екс-бейсболіст запропонував фанатам відгадати, кого вони зображують за допомогою своїх образів.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес показала діловий образ, який розбавили спокусливі деталі.

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