Я не корю себе за зайві пару кг: Каменських з келихом розкрила свій секрет щастя

Настя Каменських, яка зараз відпочиває в Хорватії з чоловіком Потапом, мамою і подругою, зробила відверте зізнання про пошук щастя і прийняття себе. Співачка поділилася, що змогла змінити ставлення до власного тіла і це зробило її набагато щасливішою.

Артистка відображена в сукні на бретельках молочного відтінку. Вона сидить за столиком на терасі, тримаючи в руках келих зі світлою рідиною, і задоволено посміхається.

Настя Каменських розповіла про нелегкий шлях до прийняття свого тіла і щастя (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя згадала, що коли починала худнути і займатися спортом, була дуже вимогливою до себе і моторошно картала за будь-які зриви. В результаті у неї бувало неприйняття свого тіла, що зовсім не допомагало.

"Щасливе життя для мене - це про внутрішній баланс, прийняття, задоволення. Хто стежив за моїми блогами, пам'ятає, як я починала моє спортивне життя. Тоді я кайфувала від строго режиму харчування, тренувань по супер чіткому графіку і дуже вимогливого (можна сказати, навіть категоричного) ставлення до самої себе. Або чорне, або біле. Так і ніяк по-іншому. Я навіть зриви або cheat days дозволяла собі ой як рідко. Обсяги зменшуються, кг йдуть - відмінно, я задоволена! + 1 см або навіть +0,5 кг - і все. Я себе, як жорстокий критик, просто знищую. Починаю шукати недоліки, лаяти себе, не приймати своє тіло і як наслідок саму себе. І від цього внутрішній стан - тільки гірше", - відверто розповіла співачка.

Однак зараз Каменських змогла знайти баланс - вона дозволяє собі невеликі поблажки, не страждаючи при цьому докорами сумління і не лаючи себе.



"Сьогодні все інакше. Я шукаю і поступово знаходжу свій баланс між чорним і білим. Між заборонами і дозволами. У моєму житті все так же спорт, збалансоване харчування і бажання йти до цілей! Але при цьому я не корю себе за зайві см в обсязі або пару кг. за з'їдений і не "відпрацьований" в залі десерт", - поділилася артистка.

Зараз Настя задоволена своєю фігурою і навчилася приймати себе (фото: instagram.com/kamenskux)

За словами Насті, саме в цьому і полягає секрет щастя - і зараз вона може сказати, що щаслива.

"Мій баланс полягає у прийнятті. Тієї, якою я є сьогодні. І саме ця любов до себе, а не нестримна строгість, робить мене щасливою. Найцікавіше, що і в моменти строгості пару років тому і в моменти послаблення зараз - я щаслива. Я щаслива від того, що змінююся. Внутрішньо і зовні. Не знаю, як буде завтра, але сьогодні кожну зміну я зустрічаю з любов'ю, прийняттям і вдячністю. Це мій досвід і мій вибір. Я щаслива, що вибираю бути різною. І головне: я щаслива, що я чесна перед самою собою", - підсумувала зірка.