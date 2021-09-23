Ковбойша Ле: Нікітюк в незвичайному образі похвалилася пухкими губами
Українська телеведуча Леся Нікітюк любить і вміє перевтілюватися, вражаючи шанувальників яскравими образами. Цього разу артистка постала у вигляді спокусливої ковбойші і влаштувала атмосферну фотосесію.
Ефектними кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Леся позувала в джинсовій сорочці, коричневій жилетці з бахромою, штанях зі зміїним принтом і білих ковбойських чоботях. Яскравої родзинки образу додав коричневий ковбойський капелюх.
Волосся Нікітюк залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.
Вона красиво позувала на тлі дерев'яного сараю з сіном і порожніх бочок, що додало кадрам ще більшого колориту.
Леся Нікітюк постала в колоритному образі ковбоя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Ловіть цьом від ковбойші Ле", - написала ведуча, посилаючи на камеру повітряний поцілунок на одному з фото і демонструючи свої пухкі губки у всій красі.
Фолловери тут же охрестили Лесю "техаським рейнджером" і відзначили, що їй вельми до лиця такий образ.
- Техаський Рейнджер
- Стильно, і дуже вам Леся йде
- Шикарна
- Губи вау
- Ковбойка, ваууу!
- Просто красуня
- Що за Техаський ренджер у стрічці
- Леся, вам дуже личить цей образ
- Огооо яка красуня
- А кінь то де?
- Ох і Леся, все красивіше і красивіше
- Губи ще більше стали...
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк топлес в одній ковдрі приголомшила зовнішнім виглядом - ведучу навіть сплутали зі світовою зіркою.