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Ковбойша Ле: Нікітюк в незвичайному образі похвалилася пухкими губами

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Четвер 23 вересня 2021 11:04
Ковбойша Ле: Нікітюк в незвичайному образі похвалилася пухкими губами Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Леся Нікітюк любить і вміє перевтілюватися, вражаючи шанувальників яскравими образами. Цього разу артистка постала у вигляді спокусливої ковбойші і влаштувала атмосферну фотосесію.

Ефектними кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся позувала в джинсовій сорочці, коричневій жилетці з бахромою, штанях зі зміїним принтом і білих ковбойських чоботях. Яскравої родзинки образу додав коричневий ковбойський капелюх.

Волосся Нікітюк залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.

Вона красиво позувала на тлі дерев'яного сараю з сіном і порожніх бочок, що додало кадрам ще більшого колориту.

Ковбойша Ле: Нікітюк в незвичайному образі похвалилася пухкими губамиКовбойша Ле: Нікітюк в незвичайному образі похвалилася пухкими губамиКовбойша Ле: Нікітюк в незвичайному образі похвалилася пухкими губами

Леся Нікітюк постала в колоритному образі ковбоя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ловіть цьом від ковбойші Ле", - написала ведуча, посилаючи на камеру повітряний поцілунок на одному з фото і демонструючи свої пухкі губки у всій красі.

Фолловери тут же охрестили Лесю "техаським рейнджером" і відзначили, що їй вельми до лиця такий образ.

  • Техаський Рейнджер
  • Стильно, і дуже вам Леся йде
  • Шикарна
  • Губи вау
  • Ковбойка, ваууу!
  • Просто красуня
  • Що за Техаський ренджер у стрічці
  • Леся, вам дуже личить цей образ
  • Огооо яка красуня
  • А кінь то де?
  • Ох і Леся, все красивіше і красивіше
  • Губи ще більше стали...

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк топлес в одній ковдрі приголомшила зовнішнім виглядом - ведучу навіть сплутали зі світовою зіркою.

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Леся Нікітюк
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