Ковбойша Ле: Нікітюк в незвичайному образі похвалилася пухкими губами

Українська телеведуча Леся Нікітюк любить і вміє перевтілюватися, вражаючи шанувальників яскравими образами. Цього разу артистка постала у вигляді спокусливої ковбойші і влаштувала атмосферну фотосесію.

Ефектними кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся позувала в джинсовій сорочці, коричневій жилетці з бахромою, штанях зі зміїним принтом і білих ковбойських чоботях. Яскравої родзинки образу додав коричневий ковбойський капелюх.

Волосся Нікітюк залишила розпущеним і зробила нюдовий макіяж.

Вона красиво позувала на тлі дерев'яного сараю з сіном і порожніх бочок, що додало кадрам ще більшого колориту.

Леся Нікітюк постала в колоритному образі ковбоя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ловіть цьом від ковбойші Ле", - написала ведуча, посилаючи на камеру повітряний поцілунок на одному з фото і демонструючи свої пухкі губки у всій красі.

Фолловери тут же охрестили Лесю "техаським рейнджером" і відзначили, що їй вельми до лиця такий образ.