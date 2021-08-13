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У шкіряному комбінезоні на мотоциклі: 56-річна Моніка Беллуччі знялася у відвертій фотосесії

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Франція, П'ятниця 13 серпня 2021 21:28
У шкіряному комбінезоні на мотоциклі: 56-річна Моніка Беллуччі знялася у відвертій фотосесії Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: RBC.UA

Напередодні виходу свого нового фільму "Фантазії" (Les fantasmes) 56-річна Моніка Беллуччі знялася в провокаційній фотосесії разом зі своєю колегою - французькою актрисою і колишньою дружиною Жерара Депардьє Кароль Буке.

Жінки у фільмі грають закохану пару, а тому фотосесія вийшла гарячою.

Моніка Беллуччі і Кароль Буке блищать в провокаційній зйомці для журналу Paris Match. Вони постаралися висловити почуття своїх героїнь по максимуму. На одному фото актриси обіймаються, на іншому - захоплено дивляться одна на одну, а на найбільш відвертому готові злитися в поцілунку.

"Я знялася в цьому фільмі тільки для того, щоб поцілувати Кароль", - кокетувала в інтерв'ю Моніка Беллуччі.

У шкіряному комбінезоні на мотоциклі: 56-річна Моніка Беллуччі знялася у відвертій фотосесіїУ шкіряному комбінезоні на мотоциклі: 56-річна Моніка Беллуччі знялася у відвертій фотосесіїУ шкіряному комбінезоні на мотоциклі: 56-річна Моніка Беллуччі знялася у відвертій фотосесіїМоніка Беллуччі з партнеркою по зйомках (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

У зйомці Моніка продемонструвала також своє тіло: італійська діва позує у відвертому чорному боді, а також спокусливому шкіряному комбінезоні. Партнерка по фільму також приміряла щось подібне. Що ж, Моніці в будь-якому віці вдається прикувати увагу світової громадськості до своєї краси.

До слова, в інтерв'ю вона також розповіла те своє ставлення до старіння. "Тіло, в якому ми народилися, було дано нам згори. Це подарунок, який ми втрачаємо з часом. Після того як проходить молодість, приходить інший стиль краси. Можливість знову виразити себе після певного віку - це чудово", - ділиться Беллуччі.

Раніше Моніка захопила своїм фото з молодості.

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