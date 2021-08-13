У шкіряному комбінезоні на мотоциклі: 56-річна Моніка Беллуччі знялася у відвертій фотосесії

Моніка Беллуччі і Кароль Буке блищать в провокаційній зйомці для журналу Paris Match. Вони постаралися висловити почуття своїх героїнь по максимуму. На одному фото актриси обіймаються, на іншому - захоплено дивляться одна на одну, а на найбільш відвертому готові злитися в поцілунку.

"Я знялася в цьому фільмі тільки для того, щоб поцілувати Кароль", - кокетувала в інтерв'ю Моніка Беллуччі.

Моніка Беллуччі з партнеркою по зйомках (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

У зйомці Моніка продемонструвала також своє тіло: італійська діва позує у відвертому чорному боді, а також спокусливому шкіряному комбінезоні. Партнерка по фільму також приміряла щось подібне. Що ж, Моніці в будь-якому віці вдається прикувати увагу світової громадськості до своєї краси.

До слова, в інтерв'ю вона також розповіла те своє ставлення до старіння. "Тіло, в якому ми народилися, було дано нам згори. Це подарунок, який ми втрачаємо з часом. Після того як проходить молодість, приходить інший стиль краси. Можливість знову виразити себе після певного віку - це чудово", - ділиться Беллуччі.