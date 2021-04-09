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Крали можливість бути відкритим: Козловський відверто розповів про помилки молодості й орієнтацію

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 14:32
Крали можливість бути відкритим: Козловський відверто розповів про помилки молодості й орієнтацію Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovskiy)
Автор: Lite

Віталій Козловський не раз обпікався в особистому житті, тому не прагнув виставляти його напоказ. Але в минулому році під час першого локдауну зізнався – з ним поруч є супутниця, їм добре і комфортно разом настільки, що артист почав подумувати про зміну сімейного статусу. Віталія неодноразово звинувачували в піар-романах і пліткували про його нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію. З цього приводу він вирішив висловитися сам.

У програмі "Позаочі" співак прокоментував серйозний давній роман зі своєю колегою Валентиною, яку довго ховав від громадськості, а у світ виходив з дівчиною модельної зовнішності.

"То що справжнє, ти намагаєшся захистити", - пояснив свій вчинок співак.

Козловський поскаржився, що в той період його життя була повністю віддана в руки продюсера і творчої команди.

"Біля мене знаходились люди, які були головними критиками мене і мого життя. У мене крали мою свободу і можливість бути відкритим до кінця. Мені постійно говорили: "Ти не правильно говориш, робиш, розповідаєш, вилядаєш. Ти повинен так, так і так". Це була маніпуляція і вплив з боку цих людей на мене. Я просто цього не розумів, тому що був молодий. Потім я в якийсь момент не помітив, що пляшу під їх сопілочку. Тому що, я боявся цієї критики", - пояснив він.

Крали можливість бути відкритим: Козловський відверто розповів про помилки молодості й орієнтацію

Віталій визнає свої помилки молодості (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Зрадою коханої, яку він змушував страждати і плакати, виходячи у світ з іншою, він не пишається і заявляє "що сам би себе вбив" за таку поведінку.

"Був ще зовсім молодий. Я ніколи не говорив, що я Божий одуванчик. Це були мої помилки, моє становлення. І я щасливий, що біля мене завжди були достойні жінки", - прокоментував артист.

Він висловився і про плітки навколо своєї орієнтації. "Ці чутки про те, що я гей ходили давно. Ще з тих моментів, коли я навіть не знав, що це таке. Я ніяк не реагував", - зізнався співак.

Віталій прокоментував чутки про свою орієнтацію

До речі, подруга Віталія, Аліна Гросу зізналась, що їм приписували роман, але артистів пов'язують теплі дружні стосунки і творчість.

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