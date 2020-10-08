Красунчики: дружина Дмитра Комарова зачарувала кумедним фото з чоловіком
Кучеренко поділилася милим домашнім фото з коханим
Дружина ведучого тревел-шоу "Світ навиворіт" на "1+1" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко зачарувала мережа милим і кумедним фото з коханим.
Модель і телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram смішне домашнє фото, на якому позує в обнімку з чоловіком. При цьому вони обидва - в затишних домашніх костюмах у вигляді панд, з капюшонами, що імітують голову звіра.
Парочка сидить на дивані і щасливо посміхається. Таке фото Олександра приурочила до нового випуску "Світу навиворіт ", який присвячений китайським пандам.
Олександра Кучеренко підкорила милим фото в обнімку з чоловіком Дмитром Комаровим (фото: instagram.com/aakucherenko)
"У такий дощовий день залишається тільки грітися в обіймах)) А ви готові сьогодні дивитися новий випуск #мирнаизнанку про панд - символ Китаю? Ми, як бачите, готові", - написала Кучеренко.
В коментарях закоханих обсипали безліччю приємних слів:
- Така чудова пара!!!
- Які Ви кльові. Щастя Вам
- Чудове фото
- Ви чудово виглядаєте!!! Абажаю вашу пару
- Які ви милі!!! Щастя вам і здоров'я!!!
- красива і весела пара. щастя Вам
- Красунчики!
- Круті і няшные
- Які ви класні, будьте щасливі!!!! Ви мила парочка пандочек!
- класні, мимишные
- Які милі панденята !
- Така пара, що чудо)
- Обожнюю панд, обожнюю вашу пару!
Нагадаємо, дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко захопила витонченою фігурою в романтичному вбранні.