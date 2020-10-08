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Красунчики: дружина Дмитра Комарова зачарувала кумедним фото з чоловіком

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 13:33
Красунчики: дружина Дмитра Комарова зачарувала кумедним фото з чоловіком Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/komarovmir)
Автор: Марина Настевич

Кучеренко поділилася милим домашнім фото з коханим

Дружина ведучого тревел-шоу "Світ навиворіт" на "1+1" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко зачарувала мережа милим і кумедним фото з коханим.

Модель і телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram смішне домашнє фото, на якому позує в обнімку з чоловіком. При цьому вони обидва - в затишних домашніх костюмах у вигляді панд, з капюшонами, що імітують голову звіра.

Парочка сидить на дивані і щасливо посміхається. Таке фото Олександра приурочила до нового випуску "Світу навиворіт ", який присвячений китайським пандам.

Красунчики: дружина Дмитра Комарова зачарувала кумедним фото з чоловіком

Олександра Кучеренко підкорила милим фото в обнімку з чоловіком Дмитром Комаровим (фото: instagram.com/aakucherenko)

"У такий дощовий день залишається тільки грітися в обіймах)) А ви готові сьогодні дивитися новий випуск #мирнаизнанку про панд - символ Китаю? Ми, як бачите, готові", - написала Кучеренко.

В коментарях закоханих обсипали безліччю приємних слів:

  • Така чудова пара!!!
  • Які Ви кльові. Щастя Вам
  • Чудове фото
  • Ви чудово виглядаєте!!! Абажаю вашу пару
  • Які ви милі!!! Щастя вам і здоров'я!!!
  • красива і весела пара. щастя Вам
  • Красунчики!
  • Круті і няшные
  • Які ви класні, будьте щасливі!!!! Ви мила парочка пандочек!
  • класні, мимишные
  • Які милі панденята !
  • Така пара, що чудо)
  • Обожнюю панд, обожнюю вашу пару!

Нагадаємо, дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко захопила витонченою фігурою в романтичному вбранні.

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