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Що за красуня: Кім Кардашьян зачарувала мережу новим фото 7-річної доньки

Новость на русском → США, Вівторок 16 березня 2021 14:39
Що за красуня: Кім Кардашьян зачарувала мережу новим фото 7-річної доньки Кім Кардашьян з донькою (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашян показала нове фото своєї доньки, яке просто зачарувало мережу.

Знімок Норт любляча мама опублікувала на своїй сторінці в мережі Instagram.

Кім вирішила показати своїм фанатам, якою гарною і милою дівчинкою зростає її старша дочка Норт. Вона запостила у своєму блозі фото, на якому 7-річна дівчинка позує в білому махровому халаті і двома хвостиками. Доповнює образ легкий макіяж: Норт, як і мама, обожнює косметику. А Кім не особливо перешкоджає цьому. Дівчинці злегка прокрасили вії чорною тушшю, а губи - напівпрозорим блиском.

Що за красуня: Кім Кардашьян зачарувала мережу новим фото 7-річної донькиКім Кардашян показала нове фото Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя гарна дівчинка", - написала Кім під чарівним знімком. А у відповідь відразу ж отримала масу компліментів. "О боже, така милашка", "Чудова", "Що за дівчинка", "Ідеальна", "Ти серйозно робиш найкрасивіших дітей"....

Також багато з них відзначили дивну зовнішню схожість Норт зі старшою сестрою Кім, Кортні. "Норт стає все більше схожа на Кортні, о боже", "Близнючка Кортні", - пишуть фанати. Сама Кортні також встигла залишити свій коментар: "Моя", - написала вона.

Раніше Кім показала своє фото з юності, просто підірвавши мережу.

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