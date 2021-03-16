Що за красуня: Кім Кардашьян зачарувала мережу новим фото 7-річної доньки

Кім вирішила показати своїм фанатам, якою гарною і милою дівчинкою зростає її старша дочка Норт. Вона запостила у своєму блозі фото, на якому 7-річна дівчинка позує в білому махровому халаті і двома хвостиками. Доповнює образ легкий макіяж: Норт, як і мама, обожнює косметику. А Кім не особливо перешкоджає цьому. Дівчинці злегка прокрасили вії чорною тушшю, а губи - напівпрозорим блиском.

Кім Кардашян показала нове фото Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя гарна дівчинка", - написала Кім під чарівним знімком. А у відповідь відразу ж отримала масу компліментів. "О боже, така милашка", "Чудова", "Що за дівчинка", "Ідеальна", "Ти серйозно робиш найкрасивіших дітей"....

Також багато з них відзначили дивну зовнішню схожість Норт зі старшою сестрою Кім, Кортні. "Норт стає все більше схожа на Кортні, о боже", "Близнючка Кортні", - пишуть фанати. Сама Кортні також встигла залишити свій коментар: "Моя", - написала вона.