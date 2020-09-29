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Красивіша за маму: дочка Брежнєвої в бікіні спокусила формами на жарких фото

Новость на русском → Вівторок 29 вересня 2020 10:45
Красивіша за маму: дочка Брежнєвої в бікіні спокусила формами на жарких фото Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Соня поділилася пляжними кадрами і показала хвилюючі вигини

19-річна дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман вражає схожістю із зірковою мамою. Дівчина може похвалитися явними перевагами: значним бюстом і тонкою талією, привабливою зовнішністю і вмінням бути одночасно милою і спокусливою в кадрі. До недавніх пір вона була не дуже активним користувачем соцмереж, але тепер все частіше радує підписників в Instagram жаркими кадрами та хроніками з життя. Нові фото змусили їх серця битися частіше – Соня відображена на пляжі в США в бікіні і з'явилася на фото у всій красі.

Дівчина влаштувала фотосет біля води і зробила кадри з різних ракурсів. На серії чорно-білих фото вона демонструє хвилюючі вигини і невимушено позує на камеру.

Підписники дівчата прийшли в захват від її форм, а також не упустили можливість порівняти дівчину зі знаменитою мамою.

  • Дуже красива
  • Красивіша за маму
  • Очаровашка. Вся в маму
  • Вау, Соня, красоточка
  • Яка мила
  • Ух яка красуня
  • Вся в маму. Красива, вся в родимках, а значить щаслива!

Також Соня опублікувала кілька кадрів, зроблених у вечірній час. На них вона відображена в майці на тонких бретельках, білій спідниці-міні і високих чорних шкіряних чоботях.

Красивіша за маму: дочка Брежнєвої в бікіні спокусила формами на жарких фото

Красивіша за маму: дочка Брежнєвої в бікіні спокусила формами на жарких фото

Соня Кіперман вміє ефектно позувати на камеру (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Нагадаємо, що раніше дочка Віри Брежнєвої зачарувала фото в короткій кокетливій сукні.

До речі, Соня Кіперман досить болісно реагує на висловлювання недоброзичливців в соцмережах, але вміє давати їм відсіч.

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