Красивіша за маму: дочка Брежнєвої в бікіні спокусила формами на жарких фото

Соня поділилася пляжними кадрами і показала хвилюючі вигини

19-річна дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман вражає схожістю із зірковою мамою. Дівчина може похвалитися явними перевагами: значним бюстом і тонкою талією, привабливою зовнішністю і вмінням бути одночасно милою і спокусливою в кадрі. До недавніх пір вона була не дуже активним користувачем соцмереж, але тепер все частіше радує підписників в Instagram жаркими кадрами та хроніками з життя. Нові фото змусили їх серця битися частіше – Соня відображена на пляжі в США в бікіні і з'явилася на фото у всій красі.

Дівчина влаштувала фотосет біля води і зробила кадри з різних ракурсів. На серії чорно-білих фото вона демонструє хвилюючі вигини і невимушено позує на камеру.

Підписники дівчата прийшли в захват від її форм, а також не упустили можливість порівняти дівчину зі знаменитою мамою.

Дуже красива

Красивіша за маму

Очаровашка. Вся в маму

Вау, Соня, красоточка

Яка мила

Ух яка красуня

Вся в маму. Красива, вся в родимках, а значить щаслива!

Також Соня опублікувала кілька кадрів, зроблених у вечірній час. На них вона відображена в майці на тонких бретельках, білій спідниці-міні і високих чорних шкіряних чоботях.

Соня Кіперман вміє ефектно позувати на камеру (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Нагадаємо, що раніше дочка Віри Брежнєвої зачарувала фото в короткій кокетливій сукні.

До речі, Соня Кіперман досить болісно реагує на висловлювання недоброзичливців в соцмережах, але вміє давати їм відсіч.