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Гарна до нестями: Катерина Кухар показала стрункі ніжки у вишуканому вбранні

Новость на русском → Вівторок 03 листопада 2020 10:55
Гарна до нестями: Катерина Кухар показала стрункі ніжки у вишуканому вбранні Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Катерина Кухар захопила фанатів красою

Катерина Кухар - одна з найпопулярніших телеперсон, а ще - одна з найчарівніших, на думку численної армії шанувальників. Суддя шоу "Танці з зірками" не забуває їх радувати на своїй сторінці в Instagram, навіть коли випуск програми вже позаду. Нещодавно Кухар полонила шанувальників знімком для відомого українського видання.

А на цей раз у своєму мікроблозі Катерина постала в стильному образі, який для неї створили стилісти проекту головного паркету країни. Кухар позує в пікантних позах обтягуючому платті м'ятного кольору, а на одному зі знімків вона інтригуюче оголила свої ноги, чим викликала бурю захоплення у своїх фоловерів.

"Світ належить сильним, мій друг..." В десятому ефірі @tanci1plus1 учасникам вдалося занурити нас у потойбічний світ... Ми відправилися з вами в містичне подорож і отримали убивче задоволення! У нас залишилося 4 ефіру і гонку на виживання можна вважати відкритою!

І на правах #nurseRatched я залишаю для всіх одну корисну рекомендацію: відчуйте можливості свого тіла, експериментуйте і дайте нам видовищ, яких ще не бачив цей паркет!", - написала Кухар.

Гарна до нестями: Катерина Кухар показала стрункі ніжки у вишуканому вбранні

Катерина Кухар в стильному вбранні (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Фолловери засипали свою улюбленицю компліментами, особливо їм сподобалися ніжки судді, а ще вони дивувались, куди дивляться голлівудські режиссери, адже така краса "пропадає".

Нагадаємо, нещодавно на сторінці Катерина знову викликала бурхливу реакцію серед її фоловерів. Прима-балерина написала довгий пост, супроводивши його розкішним знімком. Вона приміряла вишукане плаття бежевого відтінку. З тонким поясом на талії, відкритими плечима, розшите бісером і прикрашена аплікацією у вигляді тонких гілочок, воно зробило струнке тіло теледіви просто досконалим. Образ завершили прикраса з пір'я на голові, підвіски на шиї, макіяж з акцентом на очі і розкішна укладання.

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