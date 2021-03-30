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Гарна як ніколи: 46-річна Єва Лонгорія захопила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Новость на русском → США, Вівторок 30 березня 2021 18:18
Гарна як ніколи: 46-річна Єва Лонгорія захопила мережу квітучим зовнішнім виглядом Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Єва Лонгорія, яка нещодавно відзначила 46-річчя, захопила фоловерів квітучим зовнішнім виглядом. Знаменита актриса практично не змінюється, що дуже радує її фанатів.

Новий знімок Єва Лонгорія опублікувала у своєму блозі, показавши тим самим модний макіяж весни 2021.

Перший крок - бездоганний тон, консилер під очі і рум'яна на щоках. Очі Лонгорія виділила бежево-коричневими тінями, додала накладні вії, а брови пофарбувала чорним олівцем. Цікавий нюанс - губи Єва обвела коричневим олівцем, а після нафарбувала перламутровою помадою. Такий ефект в дусі 90-х виглядає на ній досить стильно.

Гарна як ніколи: 46-річна Єва Лонгорія захопила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Єва Лонгорія все так само гарна (фото: instagram.com/evalongoria)

"Нанесла макіяж, тому подумала, що потрібно зробити знімок для доказу", - написала зірка "Відчайдушних домогосподарок", а у відповідь почула масу приємних слів.

"Виглядаєш приголомшливо", "Чудова", "О боже, цей лук!", "Мила", "Абсолютно прекрасна", "Ох, ти моя платонічна любов", "Така приваблива", "Гарна, як ніколи", - така загальна реакція фанатів на зовнішній вигляд Єви.

Раніше ми писали, що Єва Лонгорія показала розкішний вечірній образ, створений для її дня народження.

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