Гарна як ніколи: 46-річна Єва Лонгорія захопила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Єва Лонгорія, яка нещодавно відзначила 46-річчя, захопила фоловерів квітучим зовнішнім виглядом. Знаменита актриса практично не змінюється, що дуже радує її фанатів.

Новий знімок Єва Лонгорія опублікувала у своєму блозі , показавши тим самим модний макіяж весни 2021.

Перший крок - бездоганний тон, консилер під очі і рум'яна на щоках. Очі Лонгорія виділила бежево-коричневими тінями, додала накладні вії, а брови пофарбувала чорним олівцем. Цікавий нюанс - губи Єва обвела коричневим олівцем, а після нафарбувала перламутровою помадою. Такий ефект в дусі 90-х виглядає на ній досить стильно.

Єва Лонгорія все так само гарна (фото: instagram.com/evalongoria)

"Нанесла макіяж, тому подумала, що потрібно зробити знімок для доказу", - написала зірка "Відчайдушних домогосподарок", а у відповідь почула масу приємних слів.

"Виглядаєш приголомшливо", "Чудова", "О боже, цей лук!", "Мила", "Абсолютно прекрасна", "Ох, ти моя платонічна любов", "Така приваблива", "Гарна, як ніколи", - така загальна реакція фанатів на зовнішній вигляд Єви.