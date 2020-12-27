ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Знак, що все роблю правильно: Надя Дорофєєва в зухвалому комбінезоні зізналася у великих змінах

Новость на русском → Неділя 27 грудня 2020 10:49
Знак, що все роблю правильно: Надя Дорофєєва в зухвалому комбінезоні зізналася у великих змінах Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва в 2020-му році почала сольну кар'єру. Її новий трек під назвою gorit буквально моментально злетів на вершини самих просунутих чартів світу. Також співачка стала наставником проекту "Голосу країни", 1+1.

Дорофєєва поділилася фото в стильному вбранні: комбінезон з вставкою-сіткою і туфлі на широкій платформі з двома кісками, саме такий зірка запам'яталася з того часу, коли вона співала в групі "Время и стекло". На цей раз Надя просто зізналася, що 2020-й став для неї переломним - і вона зрозуміла, що рухається в правильному напрямку, так як отримує все більше визнання.

"Цей рік - складний, але, впевнена, він став роком внутрішніх відкриттів для кожного особисто. Для мене цей рік - саме той, який змінив моє життя. Нагорода від Elle для мене підтвердження, що я роблю все правильно", - написала Надія.

Знак, що все роблю правильно: Надя Дорофєєва в зухвалому комбінезоні зізналася у великих змінах

Надя Дорофєєва рада, що все робить правильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Також, користуючись нагодою, співачка додала, що в цю новорічну ніч треба виглядати шикарно - все це заслужили. Фани засипали співачку компліментами.

  • Ти дуже красива!
  • Наша гордість
  • Надя, ти гідна всіх апладисментов світу, краща
  • Любимо всім серцем
  • Який красивий наряд

Нещодавно Дорофєєва підірвала своїх шанувальників TikTok-відео: співачка танцює в спокусливому вбранні з палаючими нігтями. Фанати були просто в захваті від такого повороту подій. Не повторювати в домашніх умовах!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Надя Дорофеєва Голос країни
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Пандемія коронавірусу не буде останньою для людства, - ВООЗ
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Пандемія коронавірусу не буде останньою для людства, - ВООЗ