Знак, що все роблю правильно: Надя Дорофєєва в зухвалому комбінезоні зізналася у великих змінах
Надя Дорофєєва в 2020-му році почала сольну кар'єру. Її новий трек під назвою gorit буквально моментально злетів на вершини самих просунутих чартів світу. Також співачка стала наставником проекту "Голосу країни", 1+1.
Дорофєєва поділилася фото в стильному вбранні: комбінезон з вставкою-сіткою і туфлі на широкій платформі з двома кісками, саме такий зірка запам'яталася з того часу, коли вона співала в групі "Время и стекло". На цей раз Надя просто зізналася, що 2020-й став для неї переломним - і вона зрозуміла, що рухається в правильному напрямку, так як отримує все більше визнання.
"Цей рік - складний, але, впевнена, він став роком внутрішніх відкриттів для кожного особисто. Для мене цей рік - саме той, який змінив моє життя. Нагорода від Elle для мене підтвердження, що я роблю все правильно", - написала Надія.
Надя Дорофєєва рада, що все робить правильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Також, користуючись нагодою, співачка додала, що в цю новорічну ніч треба виглядати шикарно - все це заслужили. Фани засипали співачку компліментами.
- Ти дуже красива!
- Наша гордість
- Надя, ти гідна всіх апладисментов світу, краща
- Любимо всім серцем
- Який красивий наряд
Нещодавно Дорофєєва підірвала своїх шанувальників TikTok-відео: співачка танцює в спокусливому вбранні з палаючими нігтями. Фанати були просто в захваті від такого повороту подій. Не повторювати в домашніх умовах!