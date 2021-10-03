Красива пара - красиві дітки: Слава Камінська розчулила мережу сімейним фото з колишнім
Слава Камінська після непростого розлучення з чоловіком Едгаром все ж змогла налагодити з ним хороші відносини - адже у пари залишилося двоє спільних дітей. Тато намагається часто бачитися з ними - вони навіть їздять всі разом у відпустку, а також проводять вихідні та свята.
Так, у своєму Instagram співачка виклала миле сімейне фото з екс-чоловіком, сином Леонардом і донькою Лаурою, яке викликало хвилю розчулення у користувачів мережі.
На атмосферному осінньому знімку сімейство відображено біля фонтану під час прогулянки по Києву. При цьому всі вони мило обіймаються і притискаються один до одного і виглядають звичайною щасливою сім'єю.
Для променаду Камінська вибрала чорне плаття, такого ж кольору черевики і теракотове пальто з принтом, доповнивши лук темними окулярами. Едгар обіймає колишню дружину, а та мило поклала голову йому на плече.
"Тато, мама і мініатюрки в подарунок", - підписала чарівний кадр Слава.
Слава Камінська підкорила мережу сімейним кадром з колишнім чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)
Фолловери захопилися мудрістю артистки і їх з Едгаром відносинами і засипали зірку розчуленими коментарями.
- Класні. Ось ця фотографія дуже хороша
- Сім'я в зборі
- Ваші ставлення - зразок для всіх пар, які люблять своїх дітей!
- Шкода що вже не пара, але молодці за такі теплі відносини після
- Красива пара і сім'я
- Дійсно: дочка - копія мама, синок - тато
- Красива пара - красиві дітки
- Які адекватні батьки, залишатися рідними людьми - любо дорого дивитися на це
- Мудрість жінки
- Які красиві
- Ех...класно виглядаєте разом навіть після розлучення
- Шкода, що розійшлися, але всі разом такі красиві
Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про стосунки з колишнім чоловіком після розлучення і про спільні поїздки на відпочинок з дітьми. При цьому співачка зазначила, що вони обидва вже в нових відносинах.