Красива пара - красиві дітки: Слава Камінська розчулила мережу сімейним фото з колишнім

Слава Камінська після непростого розлучення з чоловіком Едгаром все ж змогла налагодити з ним хороші відносини - адже у пари залишилося двоє спільних дітей. Тато намагається часто бачитися з ними - вони навіть їздять всі разом у відпустку , а також проводять вихідні та свята.

Так, у своєму Instagram співачка виклала миле сімейне фото з екс-чоловіком, сином Леонардом і донькою Лаурою, яке викликало хвилю розчулення у користувачів мережі.

На атмосферному осінньому знімку сімейство відображено біля фонтану під час прогулянки по Києву. При цьому всі вони мило обіймаються і притискаються один до одного і виглядають звичайною щасливою сім'єю.

Для променаду Камінська вибрала чорне плаття, такого ж кольору черевики і теракотове пальто з принтом, доповнивши лук темними окулярами. Едгар обіймає колишню дружину, а та мило поклала голову йому на плече.

"Тато, мама і мініатюрки в подарунок", - підписала чарівний кадр Слава.

Слава Камінська підкорила мережу сімейним кадром з колишнім чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Фолловери захопилися мудрістю артистки і їх з Едгаром відносинами і засипали зірку розчуленими коментарями.