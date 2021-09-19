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Красива пара: Наталя Могилевська закрутилася в танці з залицяльником-мільйонером

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Неділя 19 вересня 2021 16:46
Красива пара: Наталя Могилевська закрутилася в танці з залицяльником-мільйонером Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталія Могилевська схвилювала шанувальників романтичними кадрами з бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй вже близько року приписують роман. Пара віддалася пристрасному танцю прямо на площі в центрі Києва.

Ефектними фото в обіймах чоловіка артистка поділилася в Instagram.

На знімках Наталя і Олег відображені в танці. Вони дивилися один одному в очі і щасливо посміхалися.

На співачці - ефектна сукня з шовковою довгою спідницею золотистого кольору і білим верхом з об'ємними рукавами, а також босоніжки на підборах. Рижов же був в стильному темно-сірому костюмі.

Красива пара: Наталя Могилевська закрутилася в танці з залицяльником-мільйонеромКрасива пара: Наталя Могилевська закрутилася в танці з залицяльником-мільйонером

Наталя Могилевська закрутилася в танці з бізнесменом Олегом Рижовим (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я сама, я сама вибирала цей танець... з якою моєю піснею асоціюється у вас ці фото?", - запитала у підписників Могилевська.

При цьому виконавиця стверджує, що між нею і бісзнесменом лише міцна дружба.

Шанувальники прийшли в захват від таких фото і засипали Наталію теплими відгуками, відзначаючи, що вони з Олегом красива пара.

  • Завжди в захваті від вас
  • Ви прекрасні
  • Красива пара
  • Шалені
  • Ви такі красиві
  • Це ваш обранець?
  • Кружляйте мене, кружляйте. Щастя є
  • Яка магія іскриться!
  • Я покохала!!!! Любов у ваших очах!
  • Наталочка, вітаю, прекрасна пара

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська в блискучій сукні з глибоким декольте похвалилася іменною зіркою на Алеї слави в Києві.

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Наталя Могилевська
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