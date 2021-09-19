Красива пара: Наталя Могилевська закрутилася в танці з залицяльником-мільйонером
Українська співачка Наталія Могилевська схвилювала шанувальників романтичними кадрами з бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй вже близько року приписують роман. Пара віддалася пристрасному танцю прямо на площі в центрі Києва.
Ефектними фото в обіймах чоловіка артистка поділилася в Instagram.
На знімках Наталя і Олег відображені в танці. Вони дивилися один одному в очі і щасливо посміхалися.
На співачці - ефектна сукня з шовковою довгою спідницею золотистого кольору і білим верхом з об'ємними рукавами, а також босоніжки на підборах. Рижов же був в стильному темно-сірому костюмі.
Наталя Могилевська закрутилася в танці з бізнесменом Олегом Рижовим (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Я сама, я сама вибирала цей танець... з якою моєю піснею асоціюється у вас ці фото?", - запитала у підписників Могилевська.
При цьому виконавиця стверджує, що між нею і бісзнесменом лише міцна дружба.
Шанувальники прийшли в захват від таких фото і засипали Наталію теплими відгуками, відзначаючи, що вони з Олегом красива пара.
- Завжди в захваті від вас
- Ви прекрасні
- Красива пара
- Шалені
- Ви такі красиві
- Це ваш обранець?
- Кружляйте мене, кружляйте. Щастя є
- Яка магія іскриться!
- Я покохала!!!! Любов у ваших очах!
- Наталочка, вітаю, прекрасна пара
Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська в блискучій сукні з глибоким декольте похвалилася іменною зіркою на Алеї слави в Києві.