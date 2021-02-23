Красива - немає слів: Надя Дорофєєва з'явилася в незвичайному образі і злила в мережу шматочок нового хіта
Співачка і наставниця в "Голосі країни", 1+1, Надя Дорофєєва змусила своїх фанатів "горіти" - вона запостила знімок в незвичному для неї образі і "злила" слова з нового хіта.
Співачка поділилася шматочком нової пісні в своєму Instagram.
Надя показала фанатам чорно-біле фото: жодних хвостиків, косичок і все, до чого звикли фанати Дорофєєвої. На новому знімку Надя не схожа на себе: волосся зібране ззаду, тільки пара пасм падає на обличчя, макіяж виконаний з акцентом на очі, співачка дивиться вдалечінь.
"Перечитал мои мысли, а они все... о тебе. Soon", - зробила підпис Дорофєєва.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Рядок з нового хіта Дорофєєвої так сподобалася фанатам, що вони зізналися, що чекають пісню і новий альбом співачки більше, ніж відпустки.
- Чекаємо новий хіт, який точно всім зайде
- Тато: "Боже, чекаю альбом Дорофєєвої, більше, ніж свою відпустку". Надь, ну тато чекає
- Опа-па...спойлер слів пісні
- Красива, просто немає слів
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