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Красива - немає слів: Надя Дорофєєва з'явилася в незвичайному образі і злила в мережу шматочок нового хіта

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 10:17
Красива - немає слів: Надя Дорофєєва з'явилася в незвичайному образі і злила в мережу шматочок нового хіта Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Співачка і наставниця в "Голосі країни", 1+1, Надя Дорофєєва змусила своїх фанатів "горіти" - вона запостила знімок в незвичному для неї образі і "злила" слова з нового хіта.

Співачка поділилася шматочком нової пісні в своєму Instagram.

Надя показала фанатам чорно-біле фото: жодних хвостиків, косичок і все, до чого звикли фанати Дорофєєвої. На новому знімку Надя не схожа на себе: волосся зібране ззаду, тільки пара пасм падає на обличчя, макіяж виконаний з акцентом на очі, співачка дивиться вдалечінь.

"Перечитал мои мысли, а они все... о тебе. Soon", - зробила підпис Дорофєєва.

Красива - немає слів: Надя Дорофєєва з'явилася в незвичайному образі і злила в мережу шматочок нового хіта

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Рядок з нового хіта Дорофєєвої так сподобалася фанатам, що вони зізналися, що чекають пісню і новий альбом співачки більше, ніж відпустки.

  • Чекаємо новий хіт, який точно всім зайде
  • Тато: "Боже, чекаю альбом Дорофєєвої, більше, ніж свою відпустку". Надь, ну тато чекає
  • Опа-па...спойлер слів пісні
  • Красива, просто немає слів

Дивіться також: Надя Дорофєєва показала, як стильно одягатися цієї зими. Фани в захваті від образу улюбленої співачки.

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