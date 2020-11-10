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Красиві і щасливі: MONATIK з дружиною влаштували романтику на тлі осіннього Стамбула

Новость на русском → Вівторок 10 листопада 2020 10:42
Красиві і щасливі: MONATIK з дружиною влаштували романтику на тлі осіннього Стамбула Дмитро Монатік з дружиною (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Lite

Дружина артиста Ірина опублікувала знімки з Туреччини

MONATIK, він же Дмитро Монатік, прекрасний батько і чоловік. Він довго приховував обличчя синів Марка і Платона, а також мало розповідав про дружину Ірину, але все ж зважився познайомити шанувальників з найріднішими і близькими. Тепер на сторінці музиканта і його другої половинки все частіше з'являються спільні фото, які приводять шанувальників співака в повний захват. Листопадовий вікенд Дмитро та Ірина вирішили провести в Стамбулі і показали барвисті фото з своєї романтичної подорожі в Instagram.

Виявилося, що пара полетіла до Туреччини на святкування дня народження своєї подруги - ведучої Вікторія Батуі.

На знімках Ірина та Дмитро позують на фоні місцевих визначних пам'яток. Ірина вибрала для прогулянки смугастий костюм зі спідницею-міді по фігурі, чорне пальто і шарф забарвлення "Nova Check" ("клітка бербері").

Красиві і щасливі: MONATIK з дружиною влаштували романтику на тлі осіннього Стамбула

Красиві і щасливі: MONATIK з дружиною влаштували романтику на тлі осіннього Стамбула

Красиві і щасливі: MONATIK з дружиною влаштували романтику на тлі осіннього Стамбула

Красиві і щасливі: MONATIK з дружиною влаштували романтику на тлі осіннього Стамбула

Ірина Монатік показала яскраві фото з чоловіком з Туреччини (фото: instagram.com/irinamonatik)

Шанувальники пари не змогли стримати захоплення.

  • Яка краса! І ви з Дімою
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До речі, Дмитро з Іриною, а також іменинниця Вікторія Батуі і ще одна зіркова пара українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес наприкінці вересня разом відпочивали в турецькому Кемері.

На початку жовтня MONATIK зворушив взізнанням синові-імениннику і дружині, яка подарувала йому чудових дітей.

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