Красиві і талановиті: Настя Каменських зворушила відео, де співає дуетом з мамою
Українська співачка Настя Каменських поділилася в мережі новим відео, яке підкорило серця шанувальників - вона показала, як заспівала дуетом зі своєю мамою Лідією на святкуванні дня народження ведучого Юрія Горбунова.
Ефектний і зворушливий ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
24 серпня Горбунову виповнився 51 рік - а 25-го вони з Катею Осадчою влаштували веселу вечірку в своєму заміському будинку. Звичайно ж, там були їхні сусіди, друзі і куми Настя і Потап.
Одним із сюрпризів вечора став спільний виступ Каменських з мамою - вони душевно заспівали а капела дві українські пісні - "Черемшина" і "Червона рута". Варто відзначити, що мама Насті також чудово співає!
При цьому обидві вони були в ефектних нарядах в національному стилі - дружина Потапа вибрала довгу зелену сукню-вишиванку, а її мама віддала перевагу білим штаням і вишитій сорочці.
"Обожнюю співати з моєю Лідочкою. Спасибі, Юрчик, за таке душевне свято", - підписала відео співачка.
Шанувальники прийшли в захват від такого дуету і залишили багато теплих відгуків в коментарях.
- Обожнюю, коли Настя співає українською, ви з Лідочкою красуні
- Який у мами голос
- Дуже гарно
- Шикарні
- Браво, дівчата
- Дуже красиво, голоси супер!
- Настюша, це шикарно. Коли донечка співає з улюбленою мамулею
- Які ви красиві і талановиті. Обожнюю Настю, і мама красива
- Все-таки українські пісні, ну і як будь-які інші - це душа!
- Ліда краще співає, ніж Настя
- Вау, це так красиво
- Душа співає
Нагадаємо, раніше Настя Каменських подражнила мережу пікантним фото з ванної, на якому постала повністю оголеною.