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Я була просто "салагою" при першій вагітності: Ілона Гвоздьова дала цінну пораду матусям

Новость на русском → Вівторок 27 жовтня 2020 16:16
Я була просто "салагою" при першій вагітності: Ілона Гвоздьова дала цінну пораду матусям Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)
Автор: Lite

Хореограф поділилася цінними порадами з матусями

Ілона Гвоздьова зовсім недавно стала мамою вдруге, у хореографа народився син, якого назвали Домінік. Тепер Ілона з радістю ділиться з матусями цінними порадами, як вести себе з дитиною і як харчуватися. Гвоздєва навіть попередила, щоб вони забули про дієти.

На цей раз у своєму мікроблозі Ілона запостила свіжий знімок: вона сидить з задумливим виглядом в червоному халатику з мереживом. Ілона вирішила дати цінні поради, аби матусі знали більше, ніж сама танцюристка під час першої вагітності.

Я була просто &quot;салагою&quot; при першій вагітності: Ілона Гвоздьова дала цінну пораду матусямІлона зізналася, що багато чого раніше не знала сама (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Факти про грудне годуванні і як його налагодити! Дорогі матусі і майбутні матусі, хочу поділитися з вами важливими і цікавими фактами/порадами про, це мої спостереження і рекомендації лікарів.

Годування грудьми - це природний процес, який повністю задовольняє всі базові потреби дитини. Молоко містить оптимальне співвідношення вітамінів, гормонів, лактобактерій та багато іншого.

Також у молоці мами є антитіла, які захищають вашого малюка від інфекцій. Склад молока може змінюватися в залежності від потреб дитини в даний момент. Годування груддю допомагає швидше відновитися після пологів. Розмір і форма грудей не впливають на кількість молока.

Принципи успішного ГВ:

  • протягом 1 години після народження малюка прикладання до грудей,
  • Спільне перебування мами і Лялі після народження,
  • Правильне прикладання малюка до грудей,
  • Годування малюка на першу вимогу,
  • Годувати можна через кожні 2-3 години, щогодини і так звані кластерні годування (малюк їсть серіями протягом тривалого часу, перебуваючи на грудях),
  • До кінця першого місяця життя діти поступово самі формують режим дня і прийом їжі,
  • Дуже важливі нічні годування грудьми,
  • Малюк, який знаходиться виключно на ГГ не потребує допоювання водою,
  • Груди не вимагають частого миття,
  • Додаткові зціджування не потрібні. При правильній організації вигодовування молока виробляється рівно стільки, скільки потрібно дитині. Зціджування необхідно при проблемах: вимушене розлучення матері з дитиною, лактостаз або вихід мами на роботу і т. д.
  • Небажано використання пляшечок та іграшок. Вони можуть спровокувати проблеми. Якщо необхідний догодовування, то його слід давати тільки з несосательных предметів (чашки, ложки, склянки, піпетки або шприця без голки).

Мені здається, під час першої вагітності я була просто "салагою" та не знала навіть і половини, про що зараз написала. Так що беріть на замітку", - поділилася Ілона.

Нагадаємо, що зовсім недавно Ілона назвала своїх фаворитів на шоу "Танці з зірками 2020".

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