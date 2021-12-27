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У червоних панчохах і прозорій сукні: смілива Каменських влаштувала пожежу в мережі

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Понеділок 27 грудня 2021 12:48
У червоних панчохах і прозорій сукні: смілива Каменських влаштувала пожежу в мережі Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських без сорому демонструє свою сексуальність і жіночність. Її сміливі вбрання зводять шанувальників з розуму і змушують їх серця битися частіше.

Наприклад, новий фотосет Настя в ліфті спантеличив і вразив не тільки її фанів, а й зіркових друзів. Спокусливими знімками співака поділилася в Instagram.

Настя позує в пишній прозорій сукні з корсетним ліфом, пір'ям спідницею і полупозрачной органзи. Під вбранням ховаються червоні панчохи на підв'язках, які артистка із задоволенням демонструє на широку публіку. Яскравим акцентом образу стали прозорі червоні рукавички і срібні прикраси.

У червоних панчохах і прозорій сукні: смілива Каменських влаштувала пожежу в мережі

У червоних панчохах і прозорій сукні: смілива Каменських влаштувала пожежу в мережі

У червоних панчохах і прозорій сукні: смілива Каменських влаштувала пожежу в мережі

Настя Каменських показала сміливий образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"When an invitation says" dress casual", - написала Настя, що в перекладі з англійської означає "Коли в запрошенні написано"одягніться повсякденно".

"В якому ти ліфті?! У моєму тільки бабки зі сміттєвими пакетами в руках", - залишив гуморне повідомлення для співачки ведучий Андрій Бедняков. "Істерика", - заявила в коментарях фешн-фотограф Соня Плакидюк. "Вау, дуже бомбезно", - відреагувала співачка.

Шанувальники Насті теж не залишилися осторонь від обговорення її ефектних фото.

  • Шикарний
  • Які ж красиві панчохи
  • Дуже красиво. Сексі
  • Нереальний
  • Неймовірно сильно красива, я в шоці, немає слів
  • Зухвала красуня
  • Ви прекрасні
  • Ти, як завжди, супер
  • На Кім Кардашьян схожа
  • Потап щасливчик

Нагадаємо, що раніше домашня Настя Каменських зворушила затишком і святковим настроєм.

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Настя Каменських
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