Красуня-мамуля: Джамала похвалилася стрункою фігурою і показала знімки з "секретної" репетиції
Українська співачка Джамала не так давно зізналася, що навіть у відпустці відмовляла собі в солодощах - все тому, що хотіла схуднути. І ось, здається, результат досягнутий.
Фото, які співачка запостила у свій Instagram, викликали у її фоловерів бурю емоцій - такою худою співачку ще не бачили!
На яскравих фото співачка позує у стильних нарядах: брюки-кльош, кросівки на платформі і коротка спортивна кофта в дусі 90-х. Джамала тримає в руках музичні інструменти і радісно посміхається.
"Спочатку крута репетиція шоу, про яке я ще не можу розказати, потім - нова сумка і багато прикрас", - написала співачка.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)
Здається, найбільше прихильників зацікавило, чому співачка така худа? Вони засипали Джамалу питаннями і компліментами.
- Як ви схудли!
- Ох, красуня-мамуля
- А шо це така худа?
- Пішла і я салатик співаємо