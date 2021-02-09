Красуня: Настя Каменських в червоній куртці і кепці розкрила секрет життєвого успіху

Українська співачка Настя Каменських розповіла фанатам, що стежити за своїми думками так само важливо, як і доглядати за зовнішністю.

Ми - те, про що ми думаємо, впевнена Каменських. І ця проста істина здатна багато чого змінити в нашому житті, потрібно тільки усвідомити її повною мірою.

Настя запостила фото в червоній куртці і кепці, на якому вона задумливо дивиться в далечінь. Фанати залишилися у захваті від Настіної краси.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Те, у що ми віримо, що помічаємо, про що думаємо, чого ми бажаємо, - все це не тільки відображає нас самих, але і знаходить фізичну форму, тобто стає реальним. Тому важливо помічати, про що ми думаємо - з якими думками прокидаємося і засинаємо, про що думаємо протягом усього дня", - написала співачка.

Каменських порадила шанувальникам постаратися кожен раз направляти свої думки у правильне русло.

"І скоро ви зрозумієте, як багато змін це принесло у ваше життя!", - пообіцяла співачка.