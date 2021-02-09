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Красуня: Настя Каменських в червоній куртці і кепці розкрила секрет життєвого успіху

Новость на русском → Вівторок 09 лютого 2021 16:43
Красуня: Настя Каменських в червоній куртці і кепці розкрила секрет життєвого успіху Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських розповіла фанатам, що стежити за своїми думками так само важливо, як і доглядати за зовнішністю.

Проникливий пост співачка написала в своєму Instagram.

Ми - те, про що ми думаємо, впевнена Каменських. І ця проста істина здатна багато чого змінити в нашому житті, потрібно тільки усвідомити її повною мірою.

Настя запостила фото в червоній куртці і кепці, на якому вона задумливо дивиться в далечінь. Фанати залишилися у захваті від Настіної краси.

Красуня: Настя Каменських в червоній куртці і кепці розкрила секрет життєвого успіху

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Те, у що ми віримо, що помічаємо, про що думаємо, чого ми бажаємо, - все це не тільки відображає нас самих, але і знаходить фізичну форму, тобто стає реальним. Тому важливо помічати, про що ми думаємо - з якими думками прокидаємося і засинаємо, про що думаємо протягом усього дня", - написала співачка.

Каменських порадила шанувальникам постаратися кожен раз направляти свої думки у правильне русло.

"І скоро ви зрозумієте, як багато змін це принесло у ваше життя!", - пообіцяла співачка.

Нагадаємо, російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських: ніякої інтелігентності.

Відпочинок їй личить: Каменських у высоких шортах і топі від купальника вразила мережу красою.

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