Красуня назавжди: 53-річна Джулія Роберт захопила мережу квітучим зовнішнім виглядом

Джулія Робертс знялася в новій рекламній кампанії Lancome, порадувавши фанатів по всьому світу. Справа в тому, що актриса, яка раніше виглядала втомленою, тепер постала помітно більш свіжою і молодою.

53-річна Джулія Робертс останнім часом рідко відвідує івенти і постить фото в блозі, а тому фанати можуть дізнатися про неї тільки зі знімків папараці. І часом на них Джулія виглядає стомленою. Але в зйомці, яку запостили в мережі багато видань, голлівудська діва порадувала красою і свіжістю.

Актриса виглядає приголомшливо (фото: скрін elle_russia)

Актриса прилетіла в Париж на зйомки нової рекламної кампанії Lancome, обличчям аромату цього знаменитого бренду вона є вже багато років. Папараці, які сфотографували актрису, зробили фото, на яких зірка виглядає, як і раніше прекрасно. Джулія одягла для кампейна розкішні сукні: одну довгу білу в блискітках і з золотистим ременем, а другу чорну з пишною спідницею. Їй зробили об'ємну укладку і бездоганний макіяж, який візуально освіжив обличчя. У мережі шанувальники дружно визнали, що Робертс була просто чарівна, так що напевно нова реклама буде мати успіх, як і аромат.