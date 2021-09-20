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Красуня назавжди: 53-річна Джулія Роберт захопила мережу квітучим зовнішнім виглядом

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Париж, Понеділок 20 вересня 2021 22:34
Красуня назавжди: 53-річна Джулія Роберт захопила мережу квітучим зовнішнім виглядом Джулія Роберст (фото: instagram.com/juliaroberts)
Автор: RBC.UA

Джулія Робертс знялася в новій рекламній кампанії Lancome, порадувавши фанатів по всьому світу. Справа в тому, що актриса, яка раніше виглядала втомленою, тепер постала помітно більш свіжою і молодою.

Фото зірки культового фільму "Красуня" просто підірвали мережу.

53-річна Джулія Робертс останнім часом рідко відвідує івенти і постить фото в блозі, а тому фанати можуть дізнатися про неї тільки зі знімків папараці. І часом на них Джулія виглядає стомленою. Але в зйомці, яку запостили в мережі багато видань, голлівудська діва порадувала красою і свіжістю.

Красуня назавжди: 53-річна Джулія Роберт захопила мережу квітучим зовнішнім виглядомАктриса виглядає приголомшливо (фото: скрін elle_russia)

Актриса прилетіла в Париж на зйомки нової рекламної кампанії Lancome, обличчям аромату цього знаменитого бренду вона є вже багато років. Папараці, які сфотографували актрису, зробили фото, на яких зірка виглядає, як і раніше прекрасно. Джулія одягла для кампейна розкішні сукні: одну довгу білу в блискітках і з золотистим ременем, а другу чорну з пишною спідницею. Їй зробили об'ємну укладку і бездоганний макіяж, який візуально освіжив обличчя. У мережі шанувальники дружно визнали, що Робертс була просто чарівна, так що напевно нова реклама буде мати успіх, як і аромат.

Раніше ми писали, що племінниця Джулії Робертс вперше стала мамою.

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