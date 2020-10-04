Красуня в смугастому купальнику: Слава Камінська поділилася яскравими фото з Єгипту

Співачка насолоджується розслабленим відпочинком на березі моря

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська вирішила дати собі перепочинок і в компанії друзів полетіла в Єгипет, де приймає сонячні ванни і насолоджується смачною їжею. Звичайно ж, не обходиться і без барвистих фото з відпочинку!

Так, щаслива співачка поділилася в Instagram яскравими фото, зробленими біля басейну. На них артистка відображена в злитному смугастому купальнику, який вигідно підкреслив точені вигини її фігури, і червоних сонцезахисних окулярах.

На одному з кадрів Слава позує у воді з коктейлем в руках, при цьому артистка заливисто сміється.

На іншому ж вона гарно лежить у гамаку, натягнутому над водою, і грайливо показує язик на камеру.

Слава Камінська похвалилася стрункою фігурою на відпускних фото біля басейну (фото: instagram.com/babaslavka)

"Проблеми відпочиваючих: 1 або 2" - прокоментувала публікацію Камінська.

Фолловери активно обирають найкраще фото в коментарях, захоплюючись красою і природністю Слави.

А мені обидві по душі

Красива і справжня

Смешнючая

Красуня

Славка ти тут просто вогонь

Однозначно 1, у цій ржачный посмішці вся Слава!!!

Гарна Слава

обидві круті

Хорошого відпочинку

Фігура супер

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів висловилася про свої пластичні операці= і дієти. Співачка зізналася, що втручання дозволяють їй бути впевненіше в собі, а її чоловіка її зовнішність цілком влаштовує.

До речі, Слава Камінська заінтригувала спільними кадрами з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром.