ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Красуня в смугастому купальнику: Слава Камінська поділилася яскравими фото з Єгипту

Новость на русском → Неділя 04 жовтня 2020 15:31
Красуня в смугастому купальнику: Слава Камінська поділилася яскравими фото з Єгипту Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Співачка насолоджується розслабленим відпочинком на березі моря

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська вирішила дати собі перепочинок і в компанії друзів полетіла в Єгипет, де приймає сонячні ванни і насолоджується смачною їжею. Звичайно ж, не обходиться і без барвистих фото з відпочинку!

Так, щаслива співачка поділилася в Instagram яскравими фото, зробленими біля басейну. На них артистка відображена в злитному смугастому купальнику, який вигідно підкреслив точені вигини її фігури, і червоних сонцезахисних окулярах.

На одному з кадрів Слава позує у воді з коктейлем в руках, при цьому артистка заливисто сміється.

Красуня в смугастому купальнику: Слава Камінська поділилася яскравими фото з Єгипту

На іншому ж вона гарно лежить у гамаку, натягнутому над водою, і грайливо показує язик на камеру.

Красуня в смугастому купальнику: Слава Камінська поділилася яскравими фото з Єгипту

Слава Камінська похвалилася стрункою фігурою на відпускних фото біля басейну (фото: instagram.com/babaslavka)

"Проблеми відпочиваючих: 1 або 2" - прокоментувала публікацію Камінська.

Фолловери активно обирають найкраще фото в коментарях, захоплюючись красою і природністю Слави.

  • А мені обидві по душі
  • Красива і справжня
  • Смешнючая
  • Красуня
  • Славка ти тут просто вогонь
  • Однозначно 1, у цій ржачный посмішці вся Слава!!!
  • Гарна Слава
  • обидві круті
  • Хорошого відпочинку
  • Фігура супер

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів висловилася про свої пластичні операці= і дієти. Співачка зізналася, що втручання дозволяють їй бути впевненіше в собі, а її чоловіка її зовнішність цілком влаштовує.

До речі, Слава Камінська заінтригувала спільними кадрами з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу НеАнгелы фигура Слава Камінська
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
У Мінську розігнали водометами протестувальників
Роман Тверденко У Мінську розігнали водометами протестувальників