Красуня в смугастому купальнику: Слава Камінська поділилася яскравими фото з Єгипту
Співачка насолоджується розслабленим відпочинком на березі моря
Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська вирішила дати собі перепочинок і в компанії друзів полетіла в Єгипет, де приймає сонячні ванни і насолоджується смачною їжею. Звичайно ж, не обходиться і без барвистих фото з відпочинку!
Так, щаслива співачка поділилася в Instagram яскравими фото, зробленими біля басейну. На них артистка відображена в злитному смугастому купальнику, який вигідно підкреслив точені вигини її фігури, і червоних сонцезахисних окулярах.
На одному з кадрів Слава позує у воді з коктейлем в руках, при цьому артистка заливисто сміється.
На іншому ж вона гарно лежить у гамаку, натягнутому над водою, і грайливо показує язик на камеру.
Слава Камінська похвалилася стрункою фігурою на відпускних фото біля басейну (фото: instagram.com/babaslavka)
"Проблеми відпочиваючих: 1 або 2" - прокоментувала публікацію Камінська.
Фолловери активно обирають найкраще фото в коментарях, захоплюючись красою і природністю Слави.
- А мені обидві по душі
- Красива і справжня
- Смешнючая
- Красуня
- Славка ти тут просто вогонь
- Однозначно 1, у цій ржачный посмішці вся Слава!!!
- Гарна Слава
- обидві круті
- Хорошого відпочинку
- Фігура супер
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів висловилася про свої пластичні операці= і дієти. Співачка зізналася, що втручання дозволяють їй бути впевненіше в собі, а її чоловіка її зовнішність цілком влаштовує.
До речі, Слава Камінська заінтригувала спільними кадрами з екс-партнером по "Танцях з зірками 2020" Дмитром Дікусаром.