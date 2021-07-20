Кравець потішила фото підрослих двійнят-іменинників: "ранок після дня народження виглядає так"
Олена Кравець - успішна ведуча і шоувумен, а також щаслива багатодітна мама. Старша дочка першої леді "Кварталу 95" живе окремо від батьків, а ось двійнята Катя і Ваня знаходятся поруч з мамою, яка їх оточує любов'ю, турботою і увагою. Сім'я оселилася у великому заміському будинку, де є місце і простір для ігор і відпочинку кожному. Так, 19 липня двійнята святкували перший ювілей.
Фото з дня народження дочки і сина Олена поділилася в Instagram.
Щасливих іменинників розважали аніматори, а малюки залишилися в повному захваті від свята. Був і апетитний торт, який відразу ж привернув увагу дітей. Пізніше вони самі змінили одяг на костюми. Так, Ваня став Людиною-павуком, а Катя – прекрасним метеликом.
Олена Кравець показала фото з дня народження двійнят (фото: instagram.com/lennykravets)
Також Олена повеселила знімком, зробленим на ранок після святкування двійнятами 5-річчя. На фото іменинники сидять на дивані. Ваня позує в костюмі динозавра і зі склянкою води в руках, а Катя перевтілилася в принцесу і прикрилася великим віялом.
"Ранок після дня народження в 5 років виглядає ось так, якщо що", - підписала кумедний кадр Кравець.
Олена Кравець потішила кадром з маленькими ювілярами (фото: instagram.com/lennykravets)
До слова, минулого року Олена зробила дуже особисте і болісне зізнання - вона розповіла, що втратила двох дітей. Через напружений графік роботи у неї двічі траплялися викидні. Після пережитого Олені довелося відвідувати психоаналітика, щоб змиритися з втратами і рухатися далі. Після цього в 2016 році вона, нарешті, стала щасливою мамою двійні. До слова, шоувумен не відразу повірила, що чекає відразу двох діток, але її щастю не було меж.