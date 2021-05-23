Кричала як авіжена: Кухар з жахом згадала про свій відпочинок з ризиком для життя

Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим у квітні злітали в романтичну відпустку на Шрі-Ланку. Пара залишила вдома дітей і вирішила розслабитися на березі океану удвох під шум хвиль на тлі райських красот. До слова, Катерина та Олександр зустріли прямо на пляжі диких тварин, що страшенно налякало приму-балерину.

Подробицями екзотичного і екстремального відпочинку в райському куточку Землі суддя "Танців з зірками" поділилася з Катею Осадчою в рамках інтерв'ю для програми " Світське життя ".

За словами Катерини, чоловік вирішив зробити їй сюрприз. Після відпочинку в традиційному готелі, пара перемістилася в номер-кокон в готелі, розташованому в заповіднику з дикими тваринами. На його території мешкають понад 120 леоапрдів та інші представники місцевого тваринного світу.

"Коли ми пішли на ресепшн, нам сказали:" Якщо вам будуть дзвонити, ви будь ласка залишайтеся в коконі, тому що на територію, можливо, зайшов слон, ведмідь або леопард. Я якось так ха-ха, а потім мене мало не затоптали буйволи на березі пляжі", - згадала Кухар.

Катерина Кухар на Шрі-Ланці зіткнулася віч-на-віч з дикими тваринами (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Але це був тільки початок. По-справжньому Катерину налякали змії, які вільно могли забратися в номер гостей, що і сталося з балетною парою.

"Чоловік хотів схопити змію за хвіст, я кричала як божевільна. Після цього стресу ми прийшли до нашого кокону, а там знову змія. Я зайшла і сказала: "Я тебе благаю, я хочу зараз зібрати свої валізи і виїхати додому. Відпочинок був екстремальний, не для мене", - підсумувала прима-балерина.

Катерина зі здриганням розповіла про екстремальний відпочинок