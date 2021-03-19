ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Криза позаду: Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса застали за ніжними поцілунками на відпочинку

Новость на русском → Домініканська Республіка, П'ятниця 19 березня 2021 22:23
Криза позаду: Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса застали за ніжними поцілунками на відпочинку Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес не на жарт перелякали шанувальників своїм розривом. Але тепер, здається, криза минула.

Кілька годин тому папараці застали коханих за романтичними поцілунками під час спільного відпочинку у Домініканській Республіці.

Так, раніше Дженніфер вирушила туди сама. Співачка показала декілька кадрів зі свого номера, а її наречений у цей час був в іншій точці світу, готуючись до змагань з бейсболу. Зараз же пара, мабуть, вирішила нарешті возз'єднатися. На знімках, які зробили папараці кілька годин тому, Дженніфер і Алекс ніжно цілуються. Що дало привід судити: у них знову все чудово.

Криза позаду: Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса застали за ніжними поцілунками на відпочинкуДженніфер Лопес з Алексом Родрігесом майже помирилися (фото: instagram.com/jlo)

Втім, за чутками, Лопес не має наміру швидко прощати свого коханого. На початку відносин друзі попереджали Лопес, що Алекс відомий своєю любов'ю до численних зв'язків і скандальних витівок. Однак вона закривала очі на чутки. Тепер вона зрозуміла, що вони обгрунтовані, і має намір розібратися з особистим життям після закінчення зйомок. А ось Алекс налаштований рішуче повернути розташування Дженніфер, тому і вирушив до неї в Домініканську Республіку.

Раніше ми писали, що Алекс Родрігес вперше прокомменував їхні відносини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Дженніфер Лопес любовь
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Поїзд УЗ поїхав раніше графіка. Натовп людей залишився на пероні
Поїзд УЗ поїхав раніше графіка. Натовп людей залишився на пероні