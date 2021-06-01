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Кроп-топ і міні-спідниця: Барбара Палвін похвалилася спортивною фігурою у відвертому вбранні

Новость на русском →
США, Вівторок 01 червня 2021 21:25
Кроп-топ і міні-спідниця: Барбара Палвін похвалилася спортивною фігурою у відвертому вбранні Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін продемонструвала новий літній образ, який склали прості, але модні речі. Також уваги заслуговує підтягнута фігура знаменитої моделі, яку Барбара відточує на численних тренуваннях.

Палвін запостила фото у своєму блозі і зібрала масу позитивних відгуків.

Барбара Палвін приміряла трикотажний кроп-топ - мастхев цього літа. Дівчина вибрала модель на тонких бретельках молочного відтінку, і не прогадала. Річ відмінно відтінила шоколадну засмагу красуні, а також підкреслила її залізний прес. На додаток до лука Барбара підібрала червону міні-спідницю, а також прихопила з собою сорочку, яку можна накинути прохолодним вечором.

Кроп-топ і міні-спідниця: Барбара Палвін похвалилася спортивною фігурою у відвертому вбранніБарбара Палвін в Тулумі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Волосся Палвін заплела в дві милі кіски, що зробило образ 27-річної супермоделі юним і зворушливим. Цьому ж сприяв і макіяж з нейтральними, але досить яскравими фарбами.

В якості підпису модель вибрала символ пальми і сонця. Нагадаємо, дівчина разом зі своїм бойфрендом вирушила в Тулум. "Сонячна дівчинка", "Чудова", "Прекрасна леді", "Янгол на цій землі", "Ох, Барбара, Барбара", "Просто принцеса", - отримала вона у відповідь масу компліментів від шанувальників.

Також раніше Барбара показала ідеальну фігуру в образі жінки-вамп.

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