Кроп-топ і міні-спідниця: Барбара Палвін похвалилася спортивною фігурою у відвертому вбранні

Барбара Палвін продемонструвала новий літній образ, який склали прості, але модні речі. Також уваги заслуговує підтягнута фігура знаменитої моделі, яку Барбара відточує на численних тренуваннях.

Барбара Палвін приміряла трикотажний кроп-топ - мастхев цього літа. Дівчина вибрала модель на тонких бретельках молочного відтінку, і не прогадала. Річ відмінно відтінила шоколадну засмагу красуні, а також підкреслила її залізний прес. На додаток до лука Барбара підібрала червону міні-спідницю, а також прихопила з собою сорочку, яку можна накинути прохолодним вечором.

Барбара Палвін в Тулумі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Волосся Палвін заплела в дві милі кіски, що зробило образ 27-річної супермоделі юним і зворушливим. Цьому ж сприяв і макіяж з нейтральними, але досить яскравими фарбами.

В якості підпису модель вибрала символ пальми і сонця. Нагадаємо, дівчина разом зі своїм бойфрендом вирушила в Тулум. "Сонячна дівчинка", "Чудова", "Прекрасна леді", "Янгол на цій землі", "Ох, Барбара, Барбара", "Просто принцеса", - отримала вона у відповідь масу компліментів від шанувальників.