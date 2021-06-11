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Кроп-топ і сорочка коханого: Дженніфер Лопес підкорила ідеальною фігурою в найромантичнішому луці

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Лос-Анджелес, П'ятниця 11 червня 2021 22:34
Кроп-топ і сорочка коханого: Дженніфер Лопес підкорила ідеальною фігурою в найромантичнішому луці Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, вже, схоже, переконали у своєму романі навіть найзапекліших скептиків. Але тим, хто все ж вважає Їхні стосунки фейком, співачка підготувала останній доказ почуттів.

Папараці вдалося зловити зірку під час подорожі, одягнену в речі коханого.

51-річна Дженніфер Лопес і 48-річний Бен Аффлека знову возз'єдналися всього кілька тижнів тому. Але палка парочка вже встигла побувати в Монтані на спільному відпочинку, провести час в Майамі і навіть побудувати плани про спільне майбутнє. І поки зірки змушені жити окремо і займатися своїми справами часом в різних містах, вони придумують милі речі, щоб розлука не була в тягар.

Кроп-топ і сорочка коханого: Дженніфер Лопес підкорила ідеальною фігурою в найромантичнішому луціДженніфер Лопес і Бен Аффлек в одній і тій же сорочці (фото: скрін instagram.com/gloriajlover)

Наприклад, Дженніфер прихопила з собою сорочку Бена. У ній співачка була помічена під час виходу з літака в аеропорту Лос-Анджелеса. Вона відмінно доповнила стильне вбрання зірки, який склали білий кроп-топ, білі широкі штани і черевики на низькому ходу. З аксесуарів Лопес прихопила об'ємну сумку оранжевого кольору і окуляри-авіатори.

До слова, про любовний зв'язок говорить ще один факт. Днями в Лас-Вегасі побувала 75-річна мама Дженніфер - Гваделупе. Як повідомляє видання Page Six, жінка вирушила прямо на майданчик, де працював Аффлек, де вони мило поспілкувалися.

Раніше Дженніфер розповіла про свої почуття в особистому блозі.

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