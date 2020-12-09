У кроп-топі і пуховику: юна дочка Джуда Лоу похвалилася ідеальною фігурою на прогулянці

20-річна Айріс Лоу вже давно заслужила звання однієї з найкрасивіших дівчат на просторах мережі. Все завдяки Instagram, де на неї вже підписані близько 400 тисяч чоловік. Дочка знаменитого актора Джуда Лоу обожнює спокусливі вбрання, якими підкреслює свою досконалу фігуру. Тому регулярно радувати фоловерів гарячим контентом їй не важко.



Айріс Лоу в стильному образі для прогулянки (фото: instagram.com/lirisaw)

Цього разу вже досить популярна модель зробила кілька фото в стильному образі, який склала на контрасті зимових і літніх речей. Дівчина одягла облягаючий топ без бретелей, а також брюки з низькою посадкою з блискучого коричневого матеріалу, які оголили плечі і живіт юної красуні. Зверху вона накинула об'ємний бежевий пуховик, на шию зав'язала шарф, а зі взуття вибрала ботильйони з лакованої шкіри... Останній штрих – кольє з великим кулоном, сережки і кільця, які додали луку гламурну нотку.

В галереї вона показала пару селфі в повний зріст. А ще додала кілька фото з хлопцем та друзями, показавши, як вони разом печуть різдвяне печіво. "Гаряча", "Вау, яка ти красива", "Ти ікона", "Твій образ вражає", "Тіло - вогонь", - не можуть зупинитися фанати спадкоємиці знаменитого актора.

Раніше ми писали, що Айріс показала спокусливе вбрання на вихід.