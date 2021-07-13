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У крихітному бікіні на яхті: Белла Хадід засипала мережу гарячими пляжними фото

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Канни, Вівторок 13 липня 2021 18:28
У крихітному бікіні на яхті: Белла Хадід засипала мережу гарячими пляжними фото Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід зараз знаходиться на півдні Франції, де проходить Каннський кінофестиваль. Модель прибула на Лазурне узбережжя працювати - щодня вона блищить на червоній доріжці і відвідує світські події. Але в перервах, звичайно ж, знаходить час на морські прогулянки з друзями і романтичні побачення з коханим чоловіком.

Кілька годин тому дівчина поділилася порцією гарячих пляжних фото, на яких постала в стильних літніх вбраннях і бікіні.

Белла Хадід стала зіркою Каннського фестивалю, заінтригувавши також новинами про особисте життя. Так, дівчина показала свого нового коханого, яким виявився арт-директор Марк Калман. Зараз пара проводить час на пляжах, не ховаючись від папараці. Хоча раніше вони намагалися зберегти свої відносини в таємниці. Тим не менш, Белла, за словами інсайдерів, рада, що може нарешті поділитися своїм щастям.

У крихітному бікіні на яхті: Белла Хадід засипала мережу гарячими пляжними фотоУ крихітному бікіні на яхті: Белла Хадід засипала мережу гарячими пляжними фотоУ крихітному бікіні на яхті: Белла Хадід засипала мережу гарячими пляжними фотоУ крихітному бікіні на яхті: Белла Хадід засипала мережу гарячими пляжними фотоУ крихітному бікіні на яхті: Белла Хадід засипала мережу гарячими пляжними фотоБелла Хадід в Каннах (фото: instagram.com/bellahadid)

Днями пара разом з компанією друзів вирушила на морську прогулянку на яхті. Дівчина зробила масу фото в бікіні, а також в стильному образі. Замість верху від купальника вона зав'язала напівпрозору хустку, а також одягла трендові широкі джинси. Не забула любителька літніх аксесуарів про численні браслетих на руку, а також пояс у вигляді бус і великі сережки-кільця. В цілому вийшло стильно і по-літньому безтурботно! Беремо до уваги!

Також ми писали про те, який образ вважається найкрасивішим в Каннах.

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