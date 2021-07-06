ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У крихітних шортах і відвертому бра: Дженніфер Лопес підкорила мережу ідеальною фігурою

Новость на русском →
США, Вівторок 06 липня 2021 22:23
У крихітних шортах і відвертому бра: Дженніфер Лопес підкорила мережу ідеальною фігурою Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

51-річна виконавиця випустила новий відеокліп - пісню вона записала спільно з Рау Алехандро, пуерториканським репером.

Кілька фрагментів ролика вже з'явилися в Instagram-блозі знаменитість. І потрібно відзначити, викликали неймовірний захват публіки.

Дженніфер Лопес приміряла в кліпі спокусливий образ: крихітні джинсові шорти, а також бра з блискучим камінням. Співачка танцює на березі океану, демонструючи свою знамениту пластику і гнучкість. А ще - струнке підтягнуте тіло. Шанувальники залишилися в захваті від побаченого, засипавши улюблену артистку компліментами і захопившись її вічно молодим зовнішнім виглядом.

Дженніфер Лопес у новому кліпі (відео: instagram.com/jlo)

До слова, днями стало відомо, що 51-річна Лопес і її "новий старий" бойфренд, 48-річний Аффлек перестали приховувати почуття від публіки. Так, спочатку пару зняли папараці на побаченні з дітьми в розважальному парку, пізніше - за поцілунками. А потім солодка парочка підібрала собі вбрання в одному стилі і вирушила на прогулянку в Хемптоні.

Алекс Родрігес, який, за чутками, був неприємно шокований примиренням пари, не афішує, що відбувається в його особистому житті. Бейсболіст, якого викривали в невірності, зараз публікує тільки робочі знімки і часом - фото з дітьми.

Читайте LITE в Google News
Дженніфер Лопес певец модель красота фигура любовь молодежь
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ворожіння на Івана Купала: найкращі способи привернти кохання, гроші і щастя в своє життя
Ворожіння на Івана Купала: найкращі способи привернти кохання, гроші і щастя в своє життя