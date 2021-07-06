У крихітних шортах і відвертому бра: Дженніфер Лопес підкорила мережу ідеальною фігурою

Кілька фрагментів ролика вже з'явилися в Instagram-блозі знаменитість. І потрібно відзначити, викликали неймовірний захват публіки.

Дженніфер Лопес приміряла в кліпі спокусливий образ: крихітні джинсові шорти, а також бра з блискучим камінням. Співачка танцює на березі океану, демонструючи свою знамениту пластику і гнучкість. А ще - струнке підтягнуте тіло. Шанувальники залишилися в захваті від побаченого, засипавши улюблену артистку компліментами і захопившись її вічно молодим зовнішнім виглядом.

Дженніфер Лопес у новому кліпі (відео: instagram.com/jlo)

До слова, днями стало відомо, що 51-річна Лопес і її "новий старий" бойфренд, 48-річний Аффлек перестали приховувати почуття від публіки. Так, спочатку пару зняли папараці на побаченні з дітьми в розважальному парку, пізніше - за поцілунками. А потім солодка парочка підібрала собі вбрання в одному стилі і вирушила на прогулянку в Хемптоні.