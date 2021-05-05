У крихітних шортах і топі: Тіна Кунакі підкорила мережу спокусливою фігурою

Тіна Кунакі показала нову зйомку, учасницею якої стала. Дівчина позує в спокусливому образі , який підкреслив її точену фігуру.

Тіна Кунакі позує на фото в крихітних шкіряних шортах, а також чорному топі з глибоким декольте. Доповнюють образ туфлі на високих підборах, прикрашені білими бантами, а також великі сережки-хулахупи. Волосся моделі зібрали в дрібні кіски. А макіяж зробили яскравим і виразним.

Тіна Кунакі підкорила фанатів (фото: instagram.com/tinakunakey)

У такому вбранні Тіна виглядає спокусливо і стильно: розкішні груди, тонка талія, довгі стрункі ноги. Шанувальники просто не могли промовчати: "Вау", "Один з моїх улюблених луків на тобі!", "Гаряче", "Красуня", "Краща", "Бомба", "Виглядаєш чудово", "Безумовно, одна з найбільш приголомшливих красивих жінок, яких я коли-небудь бачив", - засипали вони дівчину коментарями.

Венсан Кассель також залишив свій коментар. Люблячий чоловік написав своїй юній дружині: "Як змішалися?", доповнивши слова красномовним сердечком.