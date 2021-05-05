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У крихітних шортах і топі: Тіна Кунакі підкорила мережу спокусливою фігурою

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 17:26
У крихітних шортах і топі: Тіна Кунакі підкорила мережу спокусливою фігурою Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі показала нову зйомку, учасницею якої стала. Дівчина позує в спокусливому образі, який підкреслив її точену фігуру.

Новий пост Тіна підписала коротко і загадково: "Змішані почуття".

Тіна Кунакі позує на фото в крихітних шкіряних шортах, а також чорному топі з глибоким декольте. Доповнюють образ туфлі на високих підборах, прикрашені білими бантами, а також великі сережки-хулахупи. Волосся моделі зібрали в дрібні кіски. А макіяж зробили яскравим і виразним.

У крихітних шортах і топі: Тіна Кунакі підкорила мережу спокусливою фігуроюТіна Кунакі підкорила фанатів (фото: instagram.com/tinakunakey)

У такому вбранні Тіна виглядає спокусливо і стильно: розкішні груди, тонка талія, довгі стрункі ноги. Шанувальники просто не могли промовчати: "Вау", "Один з моїх улюблених луків на тобі!", "Гаряче", "Красуня", "Краща", "Бомба", "Виглядаєш чудово", "Безумовно, одна з найбільш приголомшливих красивих жінок, яких я коли-небудь бачив", - засипали вони дівчину коментарями.

Венсан Кассель також залишив свій коментар. Люблячий чоловік написав своїй юній дружині: "Як змішалися?", доповнивши слова красномовним сердечком.

Раніше ми писали, що Венсан Кассель з Тіною провели прекрасний відпочинок на райському пляжі.

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