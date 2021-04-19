В крихітних стрінгах і сорочці: пишнотіла Ешлі Грем показала відверті домашні фото

Ешлі Грем продемонструвала, що вона в прекрасній формі. 33-річна супермодель показала нові відверті фото , зроблені в її власному будинку. Гаряче!

Ешлі Грем приміряла яскраво-зелену сорочку, яку зав'язала вузлом на грудях, оголивши живіт. А "низ" складався тільки зі стрінгів кольору фуксії, їх дівчина підняла досить високо на стегна. В одному з відео тут же вона продемонструвала спокусливий комплект, оздоблений прозорими вставками.

Ешлі Грем показала новий образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грем стоїть на сходах, спокусливо притулившись до стіни і дивлячись у камеру млосно. Також вона додала фото поблизу, на якому можна добре розглянути деталі її образу. Ешлі зробила довгі графічні стрілки, які ніколи не виходять з моди, а брови пофарбувала темно-коричневим олівцем.

З аксесуарів молода мама обрала масу сережок, якими прикрасила все вухо. Як велика любителька золотих прикрас, вона додала також кілька браслетів і кільця.