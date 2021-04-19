ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В крихітних стрінгах і сорочці: пишнотіла Ешлі Грем показала відверті домашні фото

Новость на русском → США, Понеділок 19 квітня 2021 21:24
В крихітних стрінгах і сорочці: пишнотіла Ешлі Грем показала відверті домашні фото Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Ешлі Грем продемонструвала, що вона в прекрасній формі. 33-річна супермодель показала нові відверті фото, зроблені в її власному будинку. Гаряче!

Пости Ешлі зібрали масу лайків і позитивних відгуків.

Ешлі Грем приміряла яскраво-зелену сорочку, яку зав'язала вузлом на грудях, оголивши живіт. А "низ" складався тільки зі стрінгів кольору фуксії, їх дівчина підняла досить високо на стегна. В одному з відео тут же вона продемонструвала спокусливий комплект, оздоблений прозорими вставками.

В крихітних стрінгах і сорочці: пишнотіла Ешлі Грем показала відверті домашні фотоВ крихітних стрінгах і сорочці: пишнотіла Ешлі Грем показала відверті домашні фотоЕшлі Грем показала новий образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грем стоїть на сходах, спокусливо притулившись до стіни і дивлячись у камеру млосно. Також вона додала фото поблизу, на якому можна добре розглянути деталі її образу. Ешлі зробила довгі графічні стрілки, які ніколи не виходять з моди, а брови пофарбувала темно-коричневим олівцем.

З аксесуарів молода мама обрала масу сережок, якими прикрасила все вухо. Як велика любителька золотих прикрас, вона додала також кілька браслетів і кільця.

Раніше модель поділилася образом, основу якого склали шорти і жакет в піжамному стилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу фигура мода модель
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Частину України засипало снігом: з'явилися фото
Частину України засипало снігом: з'явилися фото