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"Кров з молоком": Каменських у пікантному купальнику полонила мережу "пристрасним фото" на пляжі

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Понеділок 31 травня 2021 11:39
"Кров з молоком": Каменських у пікантному купальнику полонила мережу "пристрасним фото" на пляжі Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменських - активний користувач фотоблогу. Вона регулярно радує шанувальників фото і новинами, а також часто мотивує і надихає їх. Кадри зі співачкою активно обговорюють її підписники, але сама артистка зізнається, що послання не читає і до критики ставитися вкрай стримано, а за підтримку завжди вдячна.

Так, Настя вирішила поділитися в Instagram жарким знімком, зробленим під час недавнього ретриту в Мексиці, де паралельно прохили зйомки реаліті "Дівчата рулять".

Настя в пікантному монокіні позує прямо на пляжі біля океану. Тонкі зав'​язки підкреслюють апетитні вигини зірки, а сама вона повністю віддається моменту, прикривши очі і ефектно позуючи на камеру. Її строката туніка і кучеряві локони розвиваються від поривів вітру. На шиї - трендова багатошарове прикраса, що складається з тонких золотоих ланцюжків з підвісками.

"Після заходу завжди настає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення - це завжди початок чогось нового. І прекрасного", - залишила мотиваційний підпис під пікантним пляжним кадром співачка.

&quot;Кров з молоком&quot;: Каменських у пікантному купальнику полонила мережу &quot;пристрасним фото&quot; на пляжі

Настя показала жаркий кадр на березі океану (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті не відпустили її без компліментів.

  • Нереальна
  • Шикарне тіло
  • Красуня
  • Настя, чудова
  • Кров з молоком. Чарівна і неповторна
  • На цьому фото прекрасно все
  • Ніжна і дуже красива
  • Розкішна
  • Ти сексі, Настенька
  • Яке пристрасне фото! Настя респект

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала веселу прогулянку по центру Києва в компанії улюблених людей - чоловіка Потапа і кращої подруги Анни Андрійчук.

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