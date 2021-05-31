"Кров з молоком": Каменських у пікантному купальнику полонила мережу "пристрасним фото" на пляжі

Настя Каменських - активний користувач фотоблогу. Вона регулярно радує шанувальників фото і новинами, а також часто мотивує і надихає їх. Кадри зі співачкою активно обговорюють її підписники, але сама артистка зізнається, що послання не читає і до критики ставитися вкрай стримано, а за підтримку завжди вдячна.

Так, Настя вирішила поділитися в Instagram жарким знімком, зробленим під час недавнього ретриту в Мексиці, де паралельно прохили зйомки реаліті "Дівчата рулять".

Настя в пікантному монокіні позує прямо на пляжі біля океану. Тонкі зав'​язки підкреслюють апетитні вигини зірки, а сама вона повністю віддається моменту, прикривши очі і ефектно позуючи на камеру. Її строката туніка і кучеряві локони розвиваються від поривів вітру. На шиї - трендова багатошарове прикраса, що складається з тонких золотоих ланцюжків з підвісками.

"Після заходу завжди настає новий день. Так природа показує нам, що будь-яке завершення - це завжди початок чогось нового. І прекрасного", - залишила мотиваційний підпис під пікантним пляжним кадром співачка.

Настя показала жаркий кадр на березі океану (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті не відпустили її без компліментів.